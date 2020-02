‘La isla de las tentaciones’: Rubén deja sola a Fani por desconfianza [FOTOS]

Este martes terminó “La isla de las tentaciones” y con este fin también llegó el de Fani y Rubén. Tal como se sospechaba, el joven estaba esperando el programa final para irse sin la exnovia de Christopher, y así fue.

Fani había expresado públicamente las intenciones que tenía de emparejarse con Rubén, luego de hacer cornudo a su novio con este. Incluso, pensaba que al salir de la isla podía irse con el competidor con quien tuvo un acalorado romance.

Pero se quedó sola. A su exnovio, Christopher, lo hizo quedar en ridículo tras vociferar que no lo echaba de menos y que no sentía amor hacia él, porque prefería a Rubén. Este último le habría hecho conocer una nueva Fani, una faceta antes desconocida para ella misma.

“No quiero cambiar esta felicidad. Me siento libre. No siento ningún amor hacia él [Christopher], no lo siento, ahora mismo prefiero que esté Rubén que Chris…”, le dijo Fani a Mónica Naranjo.

En el último telediario del formato de Telecinco y Cuatro, Rubén dijo que la habían pasado superbién en la casa, y reveló lo que había estado pensando sobre su relación con Fani hacia un futuro. “Si ha entrado con alguien de siete años y le ha pasado esto conmigo, ¿por qué no puede pasar conmigo? Me marcho solo”, indicó.

Así ha sido el MOMENTO... ¡Rubén se va SOLO! https://t.co/qk4QGyMazD #LaIslaDeLasTentaciones10 pic.twitter.com/Ow9CwqcUQn — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) February 11, 2020

Incluso, mencionó un factor importante en una relación: la confianza, misma que asegura no existe entre ellos. “Para mí la confianza es una parte fundamental y sin eso no se puede ir a ningún lado. Tenemos una atracción física muy grande, pero no ha ido a más porque sin confianza no puedo”, continuó.

Y Fani mucho intentó disimular la rabia, pero no pudo contenerse y se lo contó a Mónica Naranjo. “Me ha jorobado. Esto me pasa por confiar en todos los hombres que al final zasca. Voy a intentar que nadie me disguste y me quite esta felicidad”, aseguró Fani.

Pese al momento que le hizo pasar el concursante de la isla, Fani afirmó no arrepentirse nada y que fue gracias a lo sucedido con Rubén que se dio cuenta de lo que necesita en su vida.