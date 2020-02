‘Miguelito’ Barraza y Melcochita protagonizan un mano a mano de chistes en “El valor de la verdad”

Miguel Barraza calentó la noche del sábado con los duros pasajes de su vida que contó en el ‘sillón rojo’ de “El valor de la verdad”. Sin embargo, fiel a su estilo no dudó en compartir algunos chistes ‘rojos’ y realizar un mano a mano junto a Melcochita.

“He visto que tu sillón blanco ha despertado, ya está pilas ya”, comentó Beto Ortiz. Frente a ello, el también apodado ‘Chato’ Barraza invitó a Pablo Villanueva a compartir una ronda de chistes.

“¿Qué pasó Melcochita? cuentate un chiste, ya pasó las 11 (de la noche), vente para acá”, dijo Miguel Barraza.

Asimismo, el humorista compartió su experiencia con el conductor Don Francisco en Miami. “¿Te invito Don Francisco a Miami?”, preguntó Ortiz. El cómico respondió que sí y detalló cómo fue su estadía en Estados Unidos.

'Miguelito' Barraza y Melcochita en "El valor de la verdad" Foto: captura

“Me invitó, me pagó el pasaje ida y vuelta. Por Internet había un amigo que tenía relación con él y me quedé sorprendido porque dije que raro, seguro me había visto por algún sitio ¿no? y me llevó como a un concurso, habían venezolanos, cubanos, chilenos”, contó el ‘Chato’ Barraza.

Explicó que él fue en representación del Perú a ese campeonato de chistes.

'Miguelito' Barraza cuenta su experiencia con Don Francisco en Miami Foto: captura

“Yo representé al Perú y se quedó encantado. Yo me quedé perplejo, tan buena gente (Don Francisco), un caballero y querido pues. Ferrando aquí y él allá (Miami)”, agregó.

“Recuerdo que yo le gustaba cómo contaba los chistes porque él me dijo -mira ven acá, yo te voy a contar un chiste para que te lo lleves a Perú”- dijo Don Francisco a Miguel Barraza.