Jazmín Pinedo responde a Latina tras carta notarial: “Estoy bien, así me hagan la ‘guerrita’”

La conductora Jazmín Pinedo utilizó las cámaras de “Esto es Guerra” para anunciar su retorno a las pantallas del reality de competencia luego de fuertes especulaciones sobre su alejamiento de América televisión tras no dejarse ver durante una hora en el programa.

La ‘chinita’ se comunicó con todo sus fanáticos para expresar cómo se siente tras recibir una demanda por parte de Latina. “¡Buenas noches con todos! Agradecer a todo el público. Yo estoy tranquila, estoy feliz y contenta. Lo único que tengo es ganas de trabajar como cualquier persona la tendría”, dijo la modelo.

PUEDES VER Latina exige que Jazmín Pinedo devuelva 100 mil soles por incumplir contrato laboral

Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz

Asimismo, la expareja de Gino Assereto explicó sobre la carta notarial que ha sido impuesta por su excasa televisa. “Lamento mucho la situación que se está viviendo y cómo se está desinformando, sin embargo, me he caracterizado por muchísimo tiempo por decir las cosas las cosas con hechos con prácticas, así que no voy a referirme al tema porque es algo legal y lo va ver mi abogado”, comentó Jazmín Pinedo.

“Les quiero pedir a todos que estén tranquilos porque no pasa nada así me hagan la guerrita está bien. Esto es Guerra”, finalizó la exconductora de “Mujeres al Mando”.

Como se recuerda, Latina le emitió una carta notarial a Jazmín Pinedo donde se le exige un pago de 100 mil soles en un plazo de diez días. Esto adicional a lo adeudado por incumplimiento de trabajo que es el monto de S/450 mil soles como penalidad.