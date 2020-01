Selena Gomez revela que sufrió abuso emocional durante su relación con Justin Bieber

Selena Gomez volvió a la escena musical y el nombre de Justin Bieber volvió a sonar por todos lados. La exchica Disney lanzó su disco “Rare”, de los cuales se desprendieron, hasta el momento, Lose You to Love Me, Look at her now y uno que lleva el nombre su nueva producción musical.

Sin embargo, la joven estrella llamó la atención por su primer sencillo, pues la letra relata, según para muchos, la tormentosa relación que vivió con el canadiense, quien ahora está casado con la modelo Hailey Baldwin.

Selena Gomez habla de su tormentosa relación con Justin Bieber en la canción Lose You to Love Me.

Lose You to Love Me, que en español significa “Perderme para amarme”, alarmó a todos sus seguidores pues cuenta la historia de un amor que dolió y que se acabó. Inmediatamente los seguidores de Selena Gomez empezaron a especular que iba dirigido a su expareja.

Finalmente, la cantante se animó a hablar sobre el tema y no solo confirmó los rumores, sino, también contó los problemas por los que atravesó como novia de Justin Bieber.

Selena Gomez y Justin Bieber fueron una pareja muy mediática e inestable.

“Siento que no recibí un trato adecuado durante la ruptura, pero ya lo he aceptado, y en cierto modo necesito decir esas cosas que me hubiese gustado haber dicho”, dijo Selena Gomez durante una entrevista con NPR y que ha recogido diversos portales como Vanity Fair.

Selena Gomez y Justin Bieber

“Siento que fui víctima de un cierto tipo de abuso (durante la relación)”, reconoció. El entrevistador le consultó si se refería a un abuso emocional, la artista respondió lo siguiente: “Sí, y creo que es algo que tengo que interiorizar como adulta”.

Selena Gomez: letra de Lose You to Love Me

Lose You to Love Me fue la primera canción que lanzó Selena Gomez para promocionar su disco “Rare”. Esto dice la letra:

Me prometiste el mundo y te creí

Fuiste me prioridad y eso te encantaba

Incendiaste mi bosque, y lo dejaste arder

Desafinaste en mi coro, porque no era tuyo

Vi las señales y las ignoré

Todo color de rosa, distorsionado

Incendiaste mi propósito, y lo dejé arder

Disfrutabas el dolor porque no era tuyo, sí

Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados

Tuve que perderte para encontrarme

Ese juego me estaba matando suavemente

Tuve que odiarte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Tuve que perderte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Selena Gomez.

Tuve que perderte para amarme

Te lo di todo de mí y todos lo saben

Me destruiste y ahora eso está evidente

En dos meses, nos remplazaste como si fuera fácil

Me hiciste creer que me lo merecía en nombre de la cura, sí

Siempre nos arrojábamos con los ojos vendados

Tuve que perderte para encontrarme

Ese juego me estaba matando suavemente

Tuve que odiarte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, síPara amar, sí

Tuve que perderte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Tuve que perderte para amarme

Me prometiste el mundo y te creí

Fuiste me prioridad y eso te encantaba

Incendiaste mi bosque, y lo dejaste arder

Desafinaste en mi coro

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Tuve que perderte para amarme, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Tuve que perderte para amarme

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Y ahora el capítulo se cierra para siempre

Para amar, amar, sí

Para amar, amar, sí

Para amar, sí

Y ahora es la despedida, es nuestra despedida