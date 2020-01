Grammy 2020: Michelle Obama gana premio por su audiolibro ‘Becoming’

La 62.ª edición de los premios Grammy realizada el 26 de enero de 2020 en el Staples Center de Los Ángeles, ha dejado a Michelle Obama como la ganadora en la categoría ‘Mejor álbum narrado’.

La exprimera dama de los Estados Unidos se hizo acreedora de su primer premio Grammy debido a la versión en audio de su reconocido libro ‘Becoming’.

Se sabe que debido a la numerosa cantidad de categorías que premian los Grammys, se suele dividir la jornada en dos ceremonias. La primera no es televisada y es donde se entregan la mayoría de los galardones. Mientras que la segunda gala es donde se entregan los premios más populares, frente a cámaras de televisión y con presentaciones en vivo.

Es en la primera gala en la que se dió a conocer el premio otorgado a Michelle Obama.

¿De qué trata ‘Becoming’?

Publicado en el año 2018, este libro narra las experiencias de la exprimera dama, desde sus inicios como abogada hasta incluso todos los años en los que vivió en la Casa Blanca.

Es conocido que en ‘Becoming’, Michelle Obama aprovecha para criticar abiertamente a Donald Trump por cuestionar la ciudadanía de su esposo, Barack Obama.

Además, narra varios pasajes de su vida personal, como el aborto espontáneo que sufrió o las sesiones de terapia en pareja a las que asistió junto al expresidente de Estados Unidos.

Michelle no es la primera Obama en ganar un premio Grammy, Barack se hizo acreedor a dos de estos en los años 2006 y 2008 por sus audiolibros titulados “Dreams of my father” y “The audacity of hope”, respectivamente.

La versión escrita de ‘Becoming’ tiene el récord de permanecer más tiempo en el número 1 desde ‘Fifty Shades of Grey’ en 2012. Este premio convierte a Michelle Obama en la segunda primera dama en obtener un Grammy, la primera fue Hilary Clinton.