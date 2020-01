Descubren que James Corden no maneja el auto del Carpool Karaoke

James Corden es uno de los presentadores más destacados de los Estados Unidos, pues tiene a su cargo el show Carpool Karaoke, donde invita a diversos famosos a conversar y cantar mientras él conduce un auto.

Hasta la fecha, muchos seguidores del popular programa pensaban que el conductor sí manejaba el vehículo que utilizaba para sus entrevistas, pero una serie de fotos y videos difundidas desde Twitter acabaron con el engaño.

James Corden.

“Vi a James Corden y Justin Bieber filmando Carpool Karaoke. Por eso es que tengo problemas de confianza: ¡ni siquiera está conduciendo!”, tuiteó un usuario, al subir fotos de la filmación del capítulo que tiene al intérprete de “Yummy” como protagonista.

James Corden en el Carpool Karaoke.

En las imágenes ve a grandes rasgos el mecanismo que utiliza la producción para generar el efecto de Corden manejando. En realidad, el vehículo es arrastrado por un camión.

La reacción de los fanáticos fue de inmediato: "Siempre me pregunto qué tan seguro es, cómo la policía no los detuvo, pensé que tenían autos de policía para protegerlos en frente y atrás y en alguna calle para disparar. Nunca pensé que jalaran del auto ".

Sin embargo, otros opinaron que la relevancia era algo obvia. “Lo siguiente que sabes es que nos dirán que sus amigos 'en realidad’ no necesitan un aventón”.

Usuarios aseguran que James Corden sí conduce

Tras salir a la luz las imágenes donde un camión arrastraba el auto donde se encontraba James Corden, algunos usuarios señalaron que este no siempre fue el caso, ya que el presentador ya había sido fotografiado filmando el segmento mientras conducía.

James Corden y One Direction.

Un fan compartió una foto de One Direction saludando desde el auto de James, escribiendo: “Cuando vi a One Direction filmando Carpool Karaoke, James en realidad estaba conduciendo”. Otro agregó: “Extraño, lo vi filmando Carpool Karaoke con Chance the Rapper en septiembre, definitivamente estaba conduciendo".