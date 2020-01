José José fue contratado por el crimen organizado, asegura su exrepresentante

Desde hace mucho tiempo se venía especulando que José José habría tenido algún tipo de vínculo con la mafia mexicana. No obstante, dichos rumores nunca se confirmaron cuando el artista se encontraba con vida.

Sin embargo, todas las dudas fueron despejadas por Cuauhtémoc Sánchez, el exguardaespaldas y mánager del cantante, quien contó cómo fue que su cliente llegó a prestarle servicios al Crimen Organizado.

PUEDES VER: Amiga de José José revela parte del testamento del fallecido cantante

José José trabajó para el crimen organizado.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, Sánchez relató sobre aquella preocupante experiencia que pasó con el fallecido cantante José José.

“Eso es un secreto a voces, no es que yo lo diga, todo mundo lo ha dicho, el trabajo de uno es vender una fecha, es asegurar tu anticipo, es asegurar tu pago, no preguntas regularmente, y en ese tiempo menos, no le preguntábamos a nadie a qué se dedican”, comentó.

Exempleado de José José contó los terribles momentos que vivió junto al artista.

El extrabajador de ‘El príncipe de la canción’ recordó el caso de un show en Bogotá, Colombia. Desde ahí fueron trasladados en avioneta a una pequeña isla y José José llegó, canto diez canciones y se fueron, señaló Cuauhtémoc, quien aseguró que no se daban cuenta de que algo raro pasaba hasta que llegaban al lugar del espectáculo.

José José cantó entre metralletas

Continuando con la entrevista, Cuauhtémoc Sánchez reveló que uno de los momentos más tensos fue cuando José José tuvo que cantar en un palenque en Michoacán donde se rifaban armas, como metralletas.

Todo se salió de control cuando el cantante se olvidó las letras de sus canciones en pleno concierto, producto de su alcoholismo. El extrabajador del músico aseguró que todos se fueron en su contra por el papelón que presenciaron.

José José cantó ebrio.

“Yo ya había cobrado ... me apuntaron, me dijeron ‘dame la maleta (donde tenía el dinero) y ahí muere'”, contó Sánchez, quien tiró la maleta y se fue corriendo con José José.

Asimismo, señaló que es un muy complicado negarse al Crimen Organizado: "Hieres susceptibilidades o desprecias y te matan. Había que cuidarnos y cuidar a los músicos, era mucha gente”.