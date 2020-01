Juliana Oxenford sobre Milagros Leiva: “No me gusta la gente que juega sucio”

Magaly Medina y Juliana Oxenford tuvieron un divertido encuentro por primera vez en televisión. Las periodistas aprovecharon el espacio para ironizar con la salida de su colega Milagros Leiva, quien se retiró de ATV en medio de la polémica.

Hace semanas, al anunciarse que Juliana Oxenford era la nueva figura del canal ATV, se especuló que le habría arrebatado el puesto a la exconductora de “ATV Noticias Matinal”. Sin embargo, ella terminó por aclarar que manejaría la edición nocturna.

La popular 'Urraca' no pudo ocultar su felicidad y le dio una cariñosa bienvenida a su joven colega, ella le agradeció y hasta se tomaron de las manos.

Juliana Oxenford y Milagros Leiva

“Bienvenida Julianita, creo que soy fui la primera y la única que te ha dado la bienvenida... ¿Te han dicho que eres el ‘serrucho’ de la Leiva no?”, expresó la conductora de “Magaly TV, la firme” entre carcajadas.

“Estoy contentísima, pero póngame a otro que me provoque más ‘serruchar’ (risas). Yo que culpa tengo de que ella no ‘chambee’ acá”, respondió Juliana Oxenford.

Magaly Medina y Juliana Oxenford terminaron por confesar que no se llevan bien con Milagros Leiva, debido a algunos ‘juegos sucios’ en la labor periodística.

La conductora de “ATV Noticias al estilo Juliana” reveló que la periodista le quitaba a sus entrevistados. “A mi tampoco me cae ella porque no me gusta la gente que juega sucio, me gusta quien compite bien”, sentenció.