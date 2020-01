Vérnis Hernández critica internacionalización de Yahaira Plasencia: “Con un tema no basta”

La salsera Vernis Hernández criticó el trabajo que viene realizando Yahaira Plasencia para conseguir su internacionalización como cantante.

Según comentó la intérprete de “De hoy en adelante”, la ‘Reina del totó’ debe seguir trabajando duro e invertir una fuerte cantidad de dinero para lograr su objetivo.

“Con un tema no basta. La internacionalización es un proceso largo y difícil, más para los peruanos... Hay que meterle un poquito más de punche y de plata”, dijo Vernis Hernández, en referencia a “Y le dije no”, el primer tema que grabó la amiga de Jefferson Farfán con el productor internacional Sergio George.

“Para internacionalizarse y tener un nombre a nivel mundial como representante de la salsa, como La India, hay que hacer un trabajo duro, fuerte, una inversión a largo plazo. Que pongas un tema y suenes en dos o tres países no significa que ya estés internacionalizada”, añadió la salsera.

En otro momento, cuando le consultaron sobre el apelativo de ‘La Patrona’ que se adjudico Yahaira Plasencia, Vernis Hernández respondió: “Que yo sepa ‘Patrona’ le decían sus músicos”.

Vernis Hernández opina sobre relación de Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Vernis Hernández dijo estar segura de que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán han retomado su relación amorosa luego de casi cuatro años separados.

“Por lo que todos hemos visto en televisión, ya es más que evidente. Si no lo sacan a la luz, tendrán sus razones”, señaló la salsera.

Vernis Hernández sobre Yahaira: “Me daría vergüenza que no me oficialicen”

Vernis Hernández cuestiona a Jefferson Farfán por pedir reducción de pensión de alimentos

Por otro lado, Vernis Hernández también criticó a Jefferson Farfán por haber pedido una reducción de la pensión de alimentos que entrega mensualmente para los dos hijos que tuvo con Melissa Klug.

“Las cosas privadas de Melissa las sabe ellas. Hay cosas que a mi no me parecen. Sus hijos tienen un estilo de vida que el mismo padre les dio. Yo estoy en la misma situación. Hay cosas que no les puedes cambiar a tus hijos porque te da la gana”, comentó.