Melissa Peschiera responde a críticas de Héctor Becerril: “No vivo del Estado, no tengo porcelanato en mi casa”

El excongresista de la República por Fuerza Popular, Héctor Becerril, tuvo fuertes comentarios para la periodista Melissa Peschiera. La comunicadora no se quedó callada y utilizó su cuenta de Twitter para responder los agravios del político.

Todo comenzó cuando Becerril decidió responder a uno de los tweets de Melissa Peschiera con estas palabras: “¿Y cuánto nos cuesta a todos los peruanos mantener tanto medio de comunicación con sus mermeleros? @MelissaPeschier por favorcito haz el cálculo y nos informas ¿Ya?”.

Héctor Becerril menciona a Melissa Peschiera en Twitter.

Esto no gustó para nada a la periodista que no tardaría mucho en enviar una contundente respuesta al exparlamentario del partido de keiko Fujimori, ratificando que no vive del Estado, así como aprovechar para enviarle algunos dardos.

“Vaya a faltarle el respeto a quien se lo permita. Yo no. No vivo del Estado, no pido coimas, no tengo porcelanato en mi casa y no me apoyo en la ofensa para dirigirme ni a usted ni a nadie. Buenas tardes y hasta nunca. @hectorbecerrilr”.

Respuesta de Melissa Peschiera a Héctor Becerril en Twitter.

De inmediato, la respuesta de Melissa Peschiera en Twitter a Héctor Becerril ha tenido un gran respaldo y miles de reacciones favorables a la periodista pues, hasta el momento, cuenta con más de 2 mil 400 me gusta y cerca de los 500 comentarios.

La gran mayoría de estos comentarios son de respaldo hacia Melissa Peschiera y de rechazo por el estilo que suele exponer el exparlamentario de Fuerza Popular en sus redes sociales contra sus supuestos adversarios u opositores políticos.

Comentarios de apoyo a Melissa Peschiera por ofensa de Héctor Becerril.

Algunos expresan lo siguiente: “Becerril es un matón, es la antítesis del político honesto e ilustrado. Bien puesto en su lugar por usted, Melissa”, “tiene la cara más dura que su porcelanato”, “¡Bien dicho! Ese tipo, además de machista, homofóbico e ignorante, es un grosero”, “excelente contestación. Este tipo es de lo peor que nos dejó el disuelto Congreso”.