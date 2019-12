Carlos Vílchez expone pasado de Óscar López Arías con vedette

Óscar López Arias y Carlos Vílchez protagonizaron hilarante momento en la reciente emisión de “Noche de patas”. Todo sucedió cuando el actual conductor de “Yo soy kids” contaba una anécdota sobre navidad y lo que realizan las personas cuando están alcoholizadas.

En el último programa de Latina, los conductores Gonzalo Revoredo, Andrés Salas, Carlos Vílchez y Óscar López Arias, tuvieron como invitadas a la cantante folclórica Fresialinda y a la salsera Kate Candela. Todos hablaron de los pormenores de la Navidad, además de las reuniones en las que se encuentran con los amigos, quienes suelen sorprender con diversas ocurrencias cuando están bajo efectos del licor.

“Año nuevo siempre la paso trabajando, así que no hay oportunidad de tomar”, explicó la folclórica. En segundos, la salsera le respondió lo siguiente: “¡Ayy, mentira! Fresia, uno siempre puede tomarse su trago antes y después de la presentación”.

El turno fue para Óscar López Arias, quien empezó a narrar lo que supuestamente sucede con los trabajadores en los programas, dejando entrever que la fama de mujeriego de Carlos Vílchez es cierta.

Óscar López Arias vivió momento de tensión cuando Carlos Vílchez estuvo por revelar nombre de vedette. (Foto: captura)

“También hay historias de gente que se quiere levantar a la oficina o a todo su elenco, ¿no? Cosas que pasan”, manifestó el presentador de “Yo soy kids”, mientras señalaba a su compañero.

Acto seguido, Carlos Vílchez se levantó de su asiento y advirtió lo que se disponía a revelar frente a las cámaras.

“Espera, espera, espera. Ahora sí. Aguanta tu carro. Ahora cortamos completamente, no hay rebobinado; ahora voy a contar de la vedette que este (...) la afanaba. Ella se llama..... Era el año 2001 y este huev$%, cada vez que pasaba, que rica está esta hue%$& me decía. Yo le digo: '¿a quién te refieres? Me estoy refiriendo a....”, argumentó el comediante, mientras era perseguido por Óscar López Arias, quien le tapó la boca para que revelara el nombre.