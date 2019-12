Yahaira Plasencia canta a capella tras críticas de Magaly Medina

Yahaira Plasencia está en boca de todos por su reciente viaje con Jefferson Farfán a Miami, donde la salsera se presentó como telonera en un show que ofreció Oscar D’León.

Pese a que el futbolista y la cantante han negado que tengan algo más que una simple amistad, las imágenes emitidas por el programa “Magaly TV, la firme” indican todo lo contrario, pues se observa la intérprete de “Y le dije no” con el jugador del Lokomotiv bien cariñosos en un centro comercial.

Tras su retorno a Perú y no responder a los ‘Urracos’, Magaly Medina lanzó fuertes críticas a Yahaira Plasencia, quien se mantuvo en silencio total frente a las cámaras del programa de ATV.

“A otros periodistas ella quiere, a los que la sobonean y les contesta lo que les da la gana porque como siempre le hacen preguntitas a su medida, nunca le hacen preguntas que le van a incomodar y eso no es periodista. Los periodistas estamos para incomodar, no estamos para sobonear a nadie, no estamos para tenderle alfombra de rosas a nadie. Estamos más bien para darles una dosis de ubicaína cada vez que se sienten estrellas de la canción”, argumentó la periodista de ATV.

En tanto, Yahaira Plasencia, a través de su perfil de Instagram, publicó un video donde se le puede apreciar cantando “Y le dije” en acústico y totalmente a capella. Acompañada con alguien tocando la guitarra, la amiga de Jefferson Farfán demostró que no solo canta y mueve el ‘totó’ en el escenario, sino que también tiene buena voz sin la ayuda de autotune.

Magaly Medina furiosa con Yahaira Plasencia

La periodista no toleró que Yahaira Plasencia no declara a las cámaras de su programa.

“Se bota como agua sucia la mujer, todavía espérate, eres telonera todavía, todavía no le has ganado a nadie. Dice su primer concierto en Miami; no, es su primer concierto como telonera, todavía te falta un trecho bastante largo por recorrer”, expresó Magaly Medina.