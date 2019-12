Yolanda Andrade a Verónica Castro: “Le pido que regrese a la televisión”

La conductora Yolanda Andrade estuvo en el programa mexicano “De primera mano” para dar sus descargos acerca del escándalo que provocó meses atrás al contar que tuvo una relación sentimental con la actriz de telenovelas Verónica Castro.

Yolanda Andrade admitió que se sintió muy dolida cuando la mamá de Christian Castro negó su “historia de amor” y hasta renunció a su carrera debido a la presión mediática que significó lo dicho por la figura de Montse & Joe.

“Yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión, pero ella dijo eso ) para provocar que la gente me odiara y que dijera ‘ay se va a retirar (por su culpa)’, imagínate alguien que se retira que tiene 53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida, señaló.

Yolanda Andrade propone tregua a Verónica Castro

Además, Yolanda Andrade indicó que fue la protagonista de “La casa de las flores” fue quien admitió que “ella era la de la boda”, cuando contó que hace mucho tiempo se había casado de manera simbólica con “una maravillosa mujer” en Ámsterdam.

"Ella quiso negar algo que sí sucedió y a mí me dolió cómo se expresó de mi en Argentina, me dolió mucho porque no era así la onda. Era como un secreto y por mi amor y honestidad yo me tuve que quedar callada, pero también estaba hablando mi ex", explicó en la entrevista.

por otro lado, la presentadora de 47 años señaló que no tiene problemas con ninguna de sus exparejas, excepto con la conductora de “Big Brother VIP”. “A mí me gustaría estar bien con todas las personas con las que he estado, con casi todas estoy bien y seguimos siendo amigas, cada quien tiene su vida, yo soy muy respetuosa en eso. En el caso de ella (Verónica Castro), pues es que estábamos bien, no sé qué pasó”, acotó.