Tilsa Lozano le recuerda a Mario Hart romance con Olinda Castañeda

Tilsa Lozano continúa en el ojo de la tormenta luego de ser acusada por la modelo Olinda Castañeda de interferir en su relación con Jackson Mora. Durante la última gala de “El dúo perfecto”, Mario Hart le lanzó una indirecta sobre el polémico tema.

“Si me han visto por el Norte, yo no fui”, le dijo Hart a Tilsa Lozano en clara referencia a las imágenes de ella junto a Jackson Mora, de vacaciones en Tumbes.

Sin embargo, el exchico reality no esperó que la popular ‘Tili’ le recordaría cuando fue captado besando a Olinda Castañeda. En ese entonces, Mario Hart mantenía una relación con la cantante de género urbano, Leslie Shaw.

“Un momentito. Tú has tropezado con la misma piedra, no te hagas. Yo tengo memoria y me acuerdo de dos añitos atrás”, señaló la miembro del jurado de “El dúo perfecto”

En respuesta, el exintegrante de “Combate” se mostró incómodo por lo que aseguró que el incidente con Olinda Castañeda ocurrió hace años y que ‘Tilsa tiene memoria selectiva’

Los rumores de una relación entre Tilsa Lozano y Jackson Mora salieron a la luz cuando la modelo Olinda Castañeda apareció en “Magaly TV, la firme” dando su versión de los hechos.

Según la modelo, su expareja intercambiaba mensajes subidos de tono con la exconductora de televisión, incluso, él le confesó que había salido con ella.

Las imágenes del programa de Magaly Medina terminaron por confirmar que la acusación Castañeda era cierta. En el video, Tilsa Lozano aparece en bikini junto a Jackson Mora, quien reposa dentro de una piscina, ambos viajaron a Tumbes.

“Es un recurso súper bajo, si quiere competir para quitar un hombre se compite mujer a mujer y no llegar a un recurso bajo de hablar mal de alguien”, expresó la modelo en el sillón rojo de “El valor de la verdad”