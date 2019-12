Ruth Karina sobre imitadores de “Yo soy”: “Te quitan un poco el trabajo”

Ruth Karina indicó en una entrevista en Radio Capital que envió una carta notarial a su imitadora, en la que prohibió el uso de su imagen para publicitar conciertos con imitadores del programa Yo Soy.

La intérprete respondía preguntas de los oyentes en vivo y tras ser cuestionada por su opinión sobre el programa concurso, dio fuertes declaraciones sobre el tema.

“Pide a los empresarios que no pongan mi foto”, esta fue la petición que le hizo Ruth Karina a su par de Yo Soy durante uno de sus conciertos. La conocida artista alegó que el uso de su imagen confunde a los organizadores de sus presentaciones. “Los empresarios me llamaban y me decían ‘Ruth, ¿Dónde te vas a presentar? Yo te he contratado pero hay publicidad en otro sitio", comentó.

Ruth Karina pide respetar la trayectoria

¿Donde quedan los años de carrera? Fue la pregunta que la artista hizo a Alan Diez y Fiorella Rodriguez, locutores del programa, tras indicar que los artistas del programa concurso “de una u otra forma te quitan un poquito el trabajo”. Precisó que el público tendría preferencia por estas presentaciones debido al bajo costo de las entradas. “Muchos artistas peruanos han prohibido el uso de sus nombres a los imitadores”, añadió.

No obstante, a pesar de los fuertes comentarios brindados en la entrevista, Ruth Karina no dejó de agradecer a su imitadora. “Le agradezco tremendamente por pensar en mi, ya que si me imita es porque me admira". Al finalizar la entrevista precisó que “hay trabajo para todos”.