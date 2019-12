Enrique Iglesias se reconcilia con su padre tras 10 años de alejamiento

A poco de terminar el 2019, el cantante español Enrique Iglesias dejó de lado sus diferencias con su padre y se reconciliaron.

Enrique Iglesias, quien siempre ha dejado en claro que no mantiene ningún vínculo con su familia, rompió su silencio, en una reciente entrevista, sobre los 10 años de no hablarse con su progenitor.

El intérprete de “Por amarte así” aseguró que fue él mismo quien tomó la decisión de ir a buscar a Julio Iglesias, luego de haber reflexionado al ver la relación que lleva con sus hijos.

Este momento se llevó a cabo cuando el artista veía dormir a sus engreídos, ante esta escena no dudó en llamar a su padre para reconciliarse con él y dejar atrás el pasado.

El pequeño gesto marcó un antes y después para la carrera de Enrique Iglesias, ya que diferentes medios venían especulando que nunca se iba dar esta reconciliación.

El artista de 44 años siempre ha mencionado que el problema que ha existido entre él y su padre ha sido una cuestión de rivalidad y ego; pero ahora existe una relación fluida con el ser que le dio la vida.

Esta noticia ha emocionado a muchos de sus seguidores, pues siempre han resaltado el gran valor que el español ha tenido, luego de decidir alejarse por completo de su familia desde que cumplió la mayoría de edad.

“A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo. Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera”, indicó el artista.

Asimismo, el intérprete de ‘Bailando’ no dudó en resaltar el cariño y respeto a su padre: “Nos tenemos un respeto mutuo, más ahora que hace 25 años. Es mi padre y lo quiero con toda mi alma. Lo respeto y lo admiro”.