Enrique Iglesias incursiona en el trap con nueva canción 'Desde que te perdí' junto a Jon Z [VIDEO]

Un nuevo artista se suma al género urbano del trap. Esta vez, se trata de Enrique Iglesias quien junto al cantante de trap, Jon Z, acaban de lanzar la nueva versión de la canción del puertoriqueño 'Después que te perdí', enfocada en el nuevo género.

Medios locales revelan que fue Enrique Iglesias quien decidió contactarse con el exponente de la música urbana, Jon Z, pues le gustó la versión original de su canción. Quería colaborar con una nueva versión y tenía grandes ideas para ello. Para satisfacción de ambos, el estreno del hit musical Desde que te perdí se pudo lograr hace unas horas vía Youtube y ya cuenta con más de 1 millón de visualizaciones.

El video de Enrique Iglesias y Jon Z, Desde que te perdí, está grabado en una casa de campo dentro de lo que parece ser una reserva nevada en Colorado, lejano a la ciudad.

"Me encanta cuando consigo escuchar una canción que me enamora de inmediato. En este caso, Jon Z compuso el tema y me emociona ser parte de ello", detalló Enrique Iglesias durante la filmación del video musical, grabado en Colorado.

Por su parte, la estrella del género del trap, Jon Z reveló su admiración porEnrique Iglesias y señaló que es un 'sueño hecho realidad' trabajar a su lado: "Es un honor poder trabajar con él, quien es una leyenda, un ícono. Es un logro personal y profesional".

En su cuenta de Instagram, el cantante de 'Súbeme la radio' compartió fotografías al lado de Jon Z donde se los observa muy sonrientes y orgullosos de formar parte de este nuevo single a dueto.

Enrique Iglesias-Jon Z: 'Después que te perdí" letra de la canción

Me dijeron que estás sola

Que después de mí, nadie más te controla

Que sales después de las doce

Tus viejos amigo' ya ni te conocen

Todo' me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé

Y yo me declaro culpable por toda' las veces que te traicioné



[Coro]

Después que te perdí (Después que te perdí)

Ahora quiero darte lo que no te di

Después que te jodí (Después que te jodí)

Yo te hice llorar, también te hice sufrir

Tu recuerdo me sigue

Me maltrata, ma', me persigue

Dejo que el karma me castigue

Tengo frío y no hay quién me abrigue



Después que te perdí (Después que te perdí)

Ahora quiero darte lo que no te di

Después que te jodí (Después que te jodí)

Yo te hice llorar, también te hice sufrir

Tu recuerdo me sigue

Me maltrata, ma', me persigue

Dejo que el karma me castigue

Tengo frío y no hay quién me abrigue



[Verso 1]

Sigo pensando en ti

En toda' esa' vece' que te prometí y nunca cumplí

En toda' las vece' que te ponía' bonita para mí

En eso' momento' cuando llegabamo' a la hora de dormir

Tú te acostaba' sobre mí (Yeh)

Y no sé qué pasa, no te supero

Solo en mi casa siento que muero

Tengo la plata y tengo dinero

Lo que no tengo e' corazón de acero

Por favor vuelve, ma', yo te espero (Ma', yo te espero)

Lo que sea te espero

Tú ere' mía desde tercero

Desde que me prestaste el lapicero

Yo que pensaba que podía

Vivir sin tenerte en mi vida

Ahora me encuentro sufriendo

No puedo con esta agonía

Pensándote to' los día'

El karma sin pena castiga

Me paso llamando a tu amiga

A ver si te hostiga y te obliga



[Coro]

Después que te perdí (Después que te perdí)

Ahora quiero darte lo que no te di

Después que te jodí (Después que te jodí)

Yo te hice llorar, también te hice sufrir

Tu recuerdo me sigue

Me maltrata, ma', me persigue

Dejo que el karma me castigue

Tengo frío y no hay quién me abrigue



[Verso 2]

Todo fue mi culpa, yo te hice mal

Fue mi culpa, yo te hice cambiar

Yo no sé si algún día tú me quiera' perdonar

Pero aunque tú lo haga yo nunca te vo' a olvidar

Sé que sufriste, yo también lloré

Te convertiste, en otra mujer

Ya tú no ere' la misma, ere' fría al parecer

Que los sentimiento' a tu corazón no van a volver



[Pre-Coro]

Me dijeron que estás sola

Que después de mí, nadie más te controla

Que sales después de las doce

Tus viejos amigos ya ni te conocen

Todo' me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé

Y yo me declaro culpable por toda' las veces que te traicioné



[Coro]

Después que te perdí (Después que te perdí)

Ahora quiero darte lo que no te di

Después que te jodí (Después que te jodí)

Yo te hice llorar, también te hice sufrir

Tu recuerdo me sigue

Me maltrata, ma', me persigue

Dejo que el karma me castigue

Tengo frío y no hay quién me abrigue



Después que te perdí (Después que te perdí)

Ahora quiero darte lo que no te di

Después que te jodí (Después que te jodí)

Yo te hice llorar, también te hice sufrir

Tu recuerdo me sigue

Me maltrata, ma', me persigue

Dejo que el karma me castigue

Tengo frío y no hay quién me abrigue



[Outro]

Después que te perdí

(Después que te perdí, después que te perdí, después que te perdí)

Loco, Humilde y Real

Jon Z, men