Anahí Puente no regresó a la televisión por escándalos de corrupción de su esposo

Anahí Puente saltó a la fama tras formar parte de la agrupación mexicana RBD, pero en los últimos años ha estado bastante alejada del mundo del espectáculo mientras se dedicó a cuidar de su familia. Sin embargo, recientemente ha transcendido la información que la cantante quiso regresar a la televisión, pero que las cadenas más importantes de México le cerraron las puertas ¿por qué?

La información vertida por “Chacaleo” asegura que Anahí Puente decidió tocar las puertas de Televisa y TV Azteca una vez que su esposo Manuel Velasco concluyera su mandato como gobernador del Estado de Chiapas.

Anahí Puente se alcanzó la fama con "RBD"

Sin embargo, ninguna casa televisora le dio el visto bueno para regresar a la pantalla chica, ninguna se mostró interesada en sus servicios. Esta misma fuente revela que Anahí Puente se trasladó hacia la Ciudad de México pensando que de esa manera le iría mejor, pero esto no sucedió así. Las oportunidades no se concretaron para la ex RBD.

“Chacaleo” asegura que tanto Televisa como TV Azteca se la pensaron dos veces ya que cuando fue “primera dama” del Estado de Chiapas, el mandato de su esposo culminó con más de una polémica debido a diversos escándalos de corrupción que si dieron durante su gestión del ahora senador mexicano.

Anahí Puente no ha podido regresar a la televisión mexicana

Esto y otros factores hicieron que Anahí Puente desapareciera, prácticamente, del panorama farandulero mexicano.

Ante esta decepción de volver a la televisión, Anahí Puente se dedicó a su familia donde en la actualidad se encuentra a la espera de su segundo hijo, pero también emprenderá un proyecto al lado de su hermana. Este consistirá en un podcast donde revelará algunos detalles de su vida actual, como otros hechos de su paso por el mundo del espectáculo mexicano.

Pero, siempre de acuerdo a “Chacaleo”, Anahí Puente no ha descartado volver a la televisión; de hecho, el lanzamiento de su podcast (titulado “Están ahí”) tiene como objetivo demostrarles a las casas televisoras que aún tiene una gran base de fans y es que es atractiva para el público de gran consumo en la pantalla chica.