Mariella Zanetti tras someterse a la manga gástrica: “Me ha cambiado la vida”

La candidata al Congreso de la República, Mariella Zanetti, reveló haberse realizado la operación de manga gástrica en conversaciones para un conocido medio de prensa local. La exvedette también dio a conocer los kilos que bajó dentro del rango de un mes.

“Me hice la manga gástrica, averigüe, investigué y yo se los recomiendo. Recién he perdido 12 a 14 kilos, pero tengo recién un mes de la operación", contó la también actriz cómica.

Mariella Zanetti se sometió a manga gástrica.

"Yo quería bajar 22 kilos o 25, pero bueno. Me ha cambiado la vida. Comes súper poco, pero no te mueres de hambre y estas satisfecha”, agregó Mariella Zanetti para el diario Ojo.

Así como ella, otros reconocidos artistas del medio local se han sometido a dicha intervención quirúrgica. Chris Soifer, Mirella Paz y Josimar Fidel son algunos que decidieron bajar de peso mediante la mencionada operación médica.

La manga gástrica consiste la reducción del estómago hasta en un 80 por ciento para así quitar el apetito en las personas.

Mariella Zanetti opina sobre Tula Rodríguez

En otro momento de la entrevista, Mariella Zanetti indicó no tener conocimiento alguno sobre el supuesto veto hacia Tula Rodríguez por parte de Gisela Valcárcel en la Teletón. La candidata al nuevo parlamento contó estar más enfocada en su campaña.

“Lo que yo comenté fue un jalón de orejas para la organización de la Teletón que creo que se está distorsionando el hecho de que la Teletón es para ayudar a los niños. No se debe solo invitar a las estrellas, sino cualquiera debe ir” aclaró la exvedette.

“Yo no hablo con ella (Tula Rodríguez). [...] La verdad es que yo ni enterada. Con esto de mi campaña estoy bien desinformada. Todo el día estoy proyectada a mi campaña política, pese a que muchos me critiquen”, agregó Mariella Zanetti.