Grammy 2020: lista oficial de nominados [EN VIVO]

La gala central de los Grammy Awards se realizará el 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles y como antesala de este evento musical se dará a conocer la lista oficial de nominados.

Las cantantes Alicia Keys y Bebe Rexha serán las responsables de dar a conocer a los artistas que lograron ser nominados a los Grammy 2020 por sus recientes producciones en la industria musical.

“¿Quién será nominado para los 62 edición de los Grammy Awards? Mañana no te pierdas el anuncio de los nominados a los premios más importantes de la música”, se pudo leer en el Twitter de la Academia.

Para ver el anuncio de la lista de nominados de los Grammy Awards 2020, el público de Estados Unidos tendrá que conectarse a la señal de la cadena CBS.

JUST ANNOUNCED: @BebeRexha will join @AliciaKeys to announce the nominees for the #GRAMMYs on @CBSThisMorning! 🎶✨



Watch LIVE only on @CBS Wednesday. pic.twitter.com/ZEeyAw14cm