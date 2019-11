Maricarmen Marín tras presunta serie sobre su vida: “Siento que mi historia va a motivar”

Maricarmen Marín no solo busca que sus canciones trascienden, sino que motive. Así lo aseguró en una entrevista para “Estás en todas”. La cantante peruana espera realizar una serie sobre su vida y que sirva como inspiración para muchas personas.

En conversaciones con el programa, la artista reveló que “tiene mucho por contar” y que le gustaría que la historia de su vida se emita en la pantalla chica.

Maricarmen Marín.

“Siento que mi historia va a motivar e influir en cualquier persona que tiene el mismo sueño que yo o tenemos la misma similitud. Me encantaría que se haga”, confesó la cantante.

Por otro lado, habló del éxito de su más reciente tema “La copita”, que triunfa en visualizaciones en las principales plataformas de video y música.

Maricarmen Marín.

Maricarmen Marín se luce en los Latin Grammy

La exjurado de “Yo soy” asistió a los Latin Grammy 2019 como invitada y aprovechó en tomarse fotos con varios artistas nacionales e internacionales.

A través de sus historias de Instagram, Maricarmen marín aprovechó en posar al lado de reconocidos cantantes como Juanes, Emilio Estefan y Sebastián Yatra.

Maricarmen Marín junto a Gian Marco. (Foto: Instagram)

Un mundo nuevo para mí, con muchas ansias y ganas de descubrir... solo puedo asegurarles que viene cosas maravillosas. #CumbiaParaElMundo Aquí en la alfombra de los @latingrammys junto a @sebastianyatra" , escribió la cantante de cumbia en una de sus publicaciones.

¿Cuál fue el verdadero motivo de la renuncia de Maricarmen Marín en “Yo soy”?

Hace algunos meses, Maricarmen Marín dejó de ser parte del jurado en el reality de talentos “Yo soy”. Tras un tiempo fuera de la pantalla chica, la cantante reveló el verdadero motivo de su salida del programa.

“Yo tenía una interrogante con respecto a mi música, porque si bien es cierto nunca la dejé de lado, ya que tenía los fines de semana libre para cantar y tener presentaciones, no me había dedicado al 100%. No quería que pase más tiempo. Entonces, tras el éxito de ‘Por qué te fuiste’, creí que este era el momento de dedicarme nuevamente a mi música”, precisó.