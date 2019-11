Manolo Rojas: “Estoy aprendiendo lo que nunca aprendí”

Por: Janet López G.

“Me levanto a las 6 de la mañana, hago ejercicios, escucho noticias, leo un libro de motivación de Peter F. Drucker, Robert Kiyosaki, Donald Trump, estudio programación neurolingüística para aprender a entrenar la mente para ser feliz... Estoy en un buen momento de mi vida, aprendiendo lo que nunca aprendí, con trabajo y con proyectos”. Así llega Manolo Rojas a sus 30 años de trayectoria artística.

Enfocado en su crecimiento tanto laboral como espiritual, ha dejado incluso las jaranas para el recuerdo. “Me prometí cuidarme en todo sentido, ya va a ser un año que no tomo. No me he vuelto cristiano, simplemente busco mi paz interior que es el único camino para lograr el éxito”, menciona mientras recuerda con añoranza cómo llegó a los escenarios.

“Fue a los 8 años. Mi tía me sacaba con pretexto de pasearme y me llevaba al coliseo de Huaral a ver a los bailes, pues ella estaba enamorada, hasta que un día me metieron a bailar. Formé parte de Los Tarumas de Tarma, compañía de huayno. Compartí escenario con verdaderos emblemas de nuestra música como Flor Pucarina, Princesita de Yungay”, cuenta.

Pero como el humor no lo podía plasmar en el baile, Manolo entró al circo y luego llevó el humor a la calle como cómico ambulante hasta que el ‘Ronco’ Gámez lo descubrió. “Fue la imitación al hermano Pablo (pastor evangélico) la que gustó al ‘Ronco’ y luego a ‘Guille’, quien fuera productor de ‘Risas y Salsa’, así que ese personaje me abrió las puertas”.

Rojas, quien ha sabido transitar por la radio, la televisión, la música y el cine (protagonizó El manual de pisado) ahora suma esfuerzos para entrar al terreno empresarial. “Quiero abrir un restaurante en Huaral, esa es mi próxima meta. Además tengo pendiente escribir un libro y sacar un disco”.

PUEDES VER Manolo Rojas le respondió a Sheyla Rojas después de recibir cachetada en programa [VIDEO]

Padre de dos hijos, abuelo de 3 nietos, amigo de su exesposa, coquetea también con los cargos públicos. “Postulé dos veces a la alcaldía de Huaral, quise ayudar a mi gente, hacer obras y me dieron de alma. Sin embargo los verdaderos delincuentes gobernaron, robaron y se fueron... ”.

En un alto de las grabaciones de la serie ‘Llauca’, donde da vida a un entrenador de box, agrega que “a lo largo de estos 30 años he vivido buenas experiencias y muchos sinsabores, pero todo ha sido un aprendizaje que me ha llevado hasta donde estoy ahora y todavía quiero ir por mas”, finaliza mencionando que el festejo de sus 30 será el jueves 21 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca, donde lo acompañarán Fernando Armas, ‘La Chola Chabuca’, Arturo Álvarez, Dany Rosales, Silvia Bardales, ‘Nabito’, entre otros.