Llaman “oportunista” a Mijael Garrido Lecca por foto con Anahí de Cárdenas

Mijael Garrido Lecca es una persona que genera pasiones encontradas; así como muchos le profesan un odio visceral, hay otros que lo siguen. Y esto no fue la excepción cuando en su más reciente publicación de Instagram, el periodista compartió una imagen al lado de Anahí de Cárdenas, quien recientemente reveló padecer cáncer de mamas.

El periodista compartió una imagen donde se le ve sonriente al lado de Anahí de Cárdenas, a la cual le dedicó un extenso mensaje:

Publicación de Mijael Garrido Lecca en Instagram con Anahí de Cárdenas

“Todos tenemos a alguien luchando contra alguna enfermedad. Importa ayudarlos a recordar cuánto los queremos y lo poco que importa el mundo al lado de la salud. Me escapé para decirle a mi hermana @anahidec que no está sola. Y que se me cure rápido: tiene que enseñarme a bailar”.

Hubo algunos comentarios que destacaron el gesto de Mijael Garrido Lecca, un número importante le envió mensajes de fuerza y apoyo a Anahí de Cárdenas, pero otro grupo no dejó pasar la ocasión para criticar la imagen publicada por el periodista.

Usuarios critican a Mijael Garrido Lecca por foto con Anahí de Cárdenas

Algunos de estos mensajes no se miden en palabras, los cuales dicen: “No pasa nada con este fantoche”, “¿oportunismo? ¿Dónde?”, “aprovecharse de la enfermedad de alguien conocido para hacer campaña ¡Qué triste!”.

Anahí de Cárdenas revela que sufre de cáncer

El último fin de semana, nos enteramos de la lamentable noticia que Anahí de Cárdenas sufre de cáncer. En sus historias de Instagram la actriz dio a conocer este lamentable hecho a todos sus seguidores.

“Desayuno en hora de almuerzo. Primer diagnóstico. Cáncer de mama. Espero los medios respeten mi privacidad, yo me encargaré de brindar la información como yo quiera brindarla. No voy a dar entrevistas hasta que me sienta como para darlas. Por favor, respetar mi decisión”.

Luego, Anahí de Cárdenas, nuevamente haciendo uso de las historias de Instagram, aseguró que el tipo de cáncer de mama que padece es uno tremendamente agresivo:

“Pensaba que había solo un doctor que veía todo, y que bastaba una mamografía para detectar en cáncer de mama ¡Hay tantas formas! Ya les iré contando todo el proceso; pero es intenso, es violento y rápido”.