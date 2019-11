Isabela Moner se lanza como cantante y se inspira en Perú para su primer videoclip

Isabela Moner, la actriz de ascendencia peruana que interpretó el live action de “Dora, la exploradora” inició una nueva faceta en su vida lanzándose como cantante. Y como no era de esperarse, se inspiró en nuestro país para lanzar su primer sencillo.

De nombre “Papi”, la cantante, compositora, productora, visionaria creativa y actriz ha iniciado su carrera como solista bajo el nombre artístico de Isabela Merced, un homenaje a su abuela Yolanda Merced y su herencia peruana.

“Es una mezcla de todo lo que me inspira”, dice Isabela sobre su música durante una entrevista. “Mis influencias vienen de la salsa, el reggaetón, la cumbia y la bachata. Estoy experimentando con instrumentos y sonidos del Perú, porque son hermosos, pero no han sido tocados por la corriente ‘mainstream’”, comenta Isabela Moner.

La joven artista también detalla que su tema musical es una nueva versión del pop latina con su propia identidad. "Es una bienvenida al mundo hacia mi historia", agregó. Su nuevo sencillo fue co-escrito por ella y conocidos productores y realizadores de videoclips de conocidos artistas internacionales.

La intérprete de “Dora y la ciudad perdida” llega con una canción con toques latinos, con ritmos urbanos y pop. En sus letras, combina el inglés y español, reflejando su lenguaje bilingüe y esa fusión que transmite en sus sonidos.

Isabela Moner en Instagram.

¿Quién es Isabela Moner?

Nacida en Ohio, de mamá peruana y papá estadounidense, la joven Isabela Moner aprendió el español antes que el inglés. Gracias a “EL mago de Oz”, desarrolló su pasión por la actuación, cumpliendo su sueño a los 10 años debutando en Broadway en la obra “Evita”.

Isabela Moner en Instagram.

Durante su vida, ha participado en filmes taquilleros, como “Sicario: Day of the Soldado” e “Instant Family”. Tuvo un papel protagónico principal en la cinta “Dora y la Ciudad Perdida de Oro” y en el muy esperado “Let it Snow” de Netflix.