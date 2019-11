Vernis Hernández sobre Yahaira: “Me daría vergüenza que no me oficialicen”

La presencia de Yahaira Plasencia en “El dúo perfecto” sigue provocando reacciones de los concursantes del programa, una de las más indignadas fue Vernis Hernández, quien criticó su forma de ser.

“No saludó a nadie. Si estoy en un escenario con (varios) artistas, la idea es saludar. Solo saludó a dos o tres que estaban a su costado”, manifestó la salsera en un diario local sobre cómo se comportó la amiga de Jefferson Farfán durante su permanencia en el reality.

“Las personas de prensa saben cómo es ella y tienen su opinión”, agregó Vernis Hernández.

Asimismo, la salsera envió un consejo a su colega artística donde rescató la humildad que debe de tener un artista.

“La humildad se demuestra. Qué haces tú diciendo soy humilde, si al final no lo eres”, manifestó Vernis Hernández.

En otro momento, la salsera comentó sobre las presuntos arreglos quirúrgicos y estéticos a los que se habría sometido la amiga de la ‘Foquita’, Yahaira Plasencia.

“Se le ve bien (...) la inversión está bien hecha. Quien tiene plata que lo aproveche. Ella invierte en su apariencia”, indicó.

Vernis opina sobre Yahaira y Farfán

Respecto a la presunta relación clandestina que tendría Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, la salsera también se suma a la larga lista de artistas que cuestionan a las figuras mediáticas.

“Farfán tendrá sus razones. A mí me daría tremenda vergüenza (no ser oficializada). No la oficializa o ella no quiere, por algún motivo. Bueno, sus razones tendrá”, indicó Vernis Hernández.