Keanu Reeves ya tiene novia y la presentó en un evento de Gucci

Keanu Revees asistió a la Gala LACMA Art + Film presentada por la firma Gucci junto a su novia la artista Alexandra Grant y pasearon por la alfombra roja tomados de la mano posando para las cámaras.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo ya que el actor se mostró cariñoso frente a todos. En los 35 años de carrera que tiene el Keanu Reeves rara vez ha presentado a una pareja en un evento importante.

Frente a los flashes de los fotógrafos, se mostró orgulloso de presentar a su nueva novia, Alexandra Grant. Vestido con un terno negro elegante y ella con un vestido azul oscuro, se robaron la mirada de todos.

Keanu Reeves confirma relación con la artista Alexandra Grant

Keanu Reeves tiene 55 años y su actual novia 46, en todo lo que duró la presentación nunca se soltaron sin embargo, sus seguidores están confundidos ya que hace unos meses confesó en el programa de Ellen DeGeneres haber estado enamorado de Sandra Bullock.

¿Quién es Alexandra Grant?

Alexandra Grant es una escultora que intercambia con escritores el lenguaje como imágenes para convertirlos en arte. Es reconocida en Los Ángeles y fue ahí donde conoció a Keanu Reeves.

Su primera exposición fue en el 2007 en el Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) de esta ciudad donde mostró su trabajo inspirado en Grant de Heléne Cixous, una filósofa y escritora francesa.

A inicios del 2011, Alexandra Grant escribió su primer libro y en paralelo, Keanu Revees también iniciaba como escritor. La escultora es reconocida por apoyar el proyecto filántropo grantLOVE donde produce y vende obras de arte para beneficiar a organizaciones artísticas como Corazón de los Ángeles, centro especializado en audiovisuales.

¿Keanu Revees estuvo enamorado de Sandra Bullock?

En una entrevista con Ellen DeGeneres, Sandra Bullock reveló que se enamoró de Keanu Reeves mientras grababan la película ‘Máxima velocidad”, film que se estrenó en 1994. La actriz le confesó a la conductora que sentía algo por su colega pero que nunca se lo dijo.

Keanu Reeves y Sandra Bullock se enamoraron mientras grababan 'Velocidad máxima' sin embargo, no pasó nada entre ellos

No obstante, semanas después de emitirse el programa, Ellen invitó a Keanu Reeves y cuando asistió le preguntó si sabía los sentimientos de Sandra Bullock. El actor dijo que también estaba enamorado de ella sin embargo, no se atrevió a decirle nada porque no sabía lo que ella pensaba.

A pesar de estas declaraciones, los actores siguen manteniendo una amistad de años y ambos están haciendo su vida por separado.