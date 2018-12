Sandra Bullock, confiesa que se enamoró de Keanu Reeves

¿Revelación navideña?. La actriz estadounidense, Sandra Bullock, confirmó que uno de sus mayores amores en el pasado, fue el actor Keanu Reeves, su compañero de reparto en la cinta de acción 'Speed'. Como se recuerda, esta cinta de acción, estrenada en 1994, presenta a Jack (Reeves), un policía que se enfrenta a uno de los mayores retos de su carrera: tratar de dar caza a un peligroso terrorista llamado Howard y quien durante esta persecución, conocerá la pasajera Annie (Bullock).

Hoy, a más de 20 años de este estreno, la actriz y ganadora de un Oscar en el 2010, confesó que le era muy difícil estar cerca del actor, dado que era su amor platónico, pero admitió que haber compartido la escena fue muy significativa. "Era difícil para mí comportarme seriamente. Él me miraba y yo no sé", dijo entre risas la estadounidense. La actriz señaló que Keanu Reeves era todo un caballero y siempre estuvo al pendiente de cualquier cosa que ella necesitara. "Mi vestido se me levantaba, así que le dije, 'hagas lo que hagas, no dejes que se me levante el vestido. Durante toda una escena se aseguró de mantener mi vestido (sin levantarse). Fue muy dulce", recordó la guapa actriz.

Pese a esto, aseguró que nunca salió con el actor fuera del set. Además, dijo que la película que grabaron juntos fue la que ayudó para que despegara en su carrera como actriz y ser ahora reconocida en el mundo cinematográfico. Hoy, Sandra es madre de dos niños adoptados: Laila y Louis.