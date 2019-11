‘Pantera’ Zegarra pensó en suicidarse tras muerte de una mujer en accidente que protagonizó

David ‘Pantera’ Zegarra fue el último invitado del polémico programa “El valor de la verdad”. El boxeador se sentó en el temido sillón rojo para dar sus descargos sobre el accidente que protagonizó y que cobró la vida de una mujer.

Como se recuerda, el conocido deportista peruano fue acusado -presuntamente- de haber atropellado y abandonado a Hilaria Ayala, una mujer de 74 años, en Villa El Salvador.

La 'Pantera' Zegarra se siente culpable por la muerte de Hilaria Ayala.

Finalmente, ‘Pantera’ Zegarra se animó a hablar para dar su versión de los hechos.

¿Eres el responsable de la muerte de Hilaria Ayala? Le preguntó Beto Ortiz al boxeador.

“Me siento responsable porque es una vida y porque es mi carro. Me voy a sentir responsable toda la vida. Yo quiero conversar con la familia. Quiero que ellos dejen el odio y el rencor (..) Si hay una pena por este problema, yo lo asumiré”, respondió.

David Zegarra señaló que está dispuesto a colaborar con la justicia.

Asimismo, resaltó que él no iba manejando cuando ocurrió el accidente. Sin embargo, tanto fue la presión que por su cabeza pasó acabar con su vida.

“Cuando sale la noticia, un día miércoles, yo estaba en casa de Víctor (u amigo) gracias a Dios, porque si no, yo me hubiese metido un balazo”, reveló.

“Fue terrible ese día del accidente. Primero, se dijo que yo tenía orden de captura y me lo creí porque salió en la televisión. Sin embargo, yo no tenía orden de captura. La Policía estaba haciendo su trabajo. Ni el auto tenía orden de captura. Se dijo que yo estaba manejando y no es cierto. Se dijo que estaba borracho, ¿cómo voy a estar borracho si yo no manejaba?”, agregó.

El boxeador peruano asegura que él no iba manejando el auto que atropelló a la mujer de 74 años.

‘Pantera’ Zegarra toma conciencia

Tras el terrible accidente donde se vio involucrado y por el cual una señora perdió la vida, la ‘Pantera’ Zegarra reveló que tomó más conciencias sobre las señales de tránsito y prometió respetarlas.

'Pantera' Zegarra se hizo conocido tras aparecer en el desaparecido reality "Combate".

“Han habido varias ocasiones en las que he manejado borracho. Y por lo que ha pasado no lo voy a volver a hacer”, dijo.