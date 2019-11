Yaco Eskenazi y su deseo de tener otro hijo con Natalie Vértiz: “Ella ha soñado con una bebita”

Tras descartar los rumores de un romance clandestino con Ethel Pozo, Yaco Eskenazi declaró en los medios de comunicación que el amor por su esposa Natalie Vértiz se ha fortalecido más. El exchico reality aprovechó una entrevista para dar un importante anuncio.

Y es que el también conductor de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” gritó a los ‘cuatro vientos’ que le gustaría agrandar la familia y tener un segundo hijo con la ex miss Perú.

"Si quiero, pero no depende de mí, la que realmente hace la chamba difícil con un embarazo es la mujer, así que estoy esperando a que Natalie haga un espacio en su agenda para planificar a nuestro segundo bebé. ella ha soñado con una bebita", señaló Yaco al diario El popular.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

Tras consultarse sobre la incursión de Natalie en la actuación, y una posible escena de besos, el excombatiente no tendría ninguna incomodidad. “Si tiene ese tipo de escenas, es parte de la actuación. Ahora ella está llevando cursos de actuación y si la quieren contratar, yo soy su mánager”, comentó entre bromas.

Así también, se refirió a Ethel Pozo y felicitó su nuevo emprendimiento en su nuevo proyecto televisivo. “Cada día tiene más confianza en la conducción de un programa diario, que es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Estoy muy contento por su crecimiento”, respondió.

Tras mencionarle a Nicola Porcella y un posible trabajo entre ambos, Yaco Eskenazi aclaró que no tiene idea y que se trataría de sólo un rumor. “Ya no converso con Nicola hace tiempo, pero no quiere decir que estemos distanciados, seguimos mantenido una amistad”, sentenció.

¿Por qué Jefferson Farfán no invitó a Yako Eskenazi a su fiesta?

Según cuenta el exchico reality, la razón de que el futbolista peruano no lo invitara a su fiesta de cumpleaños, fue por un tema con Yahaira Plasencia. “Yo creo que por eso no me han invitado”, mencionó.

El conductor de televisión reveló que lo saludó por su día, sin embargo, no le llegó la invitación para asistir a su onomástico.

Jefferson Farfán no invitó a Yaco Eskenazi a su fiesta de cumpleaños.