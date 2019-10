La historia de amistad entre Joaquin Phoenix y Heath Ledger, dos de los más grandes intérpretes del Joker [VIDEO]

La reciente caracterización de Joaquin Phoenix como el Joker lo ha vuelto a poner en el ojo público de los fans, quienes quieren conocer más detalles de la vida del actor que este 28 de octubre está de cumpleaños. Sin duda, su amistad con Heath Ledger, quien también dio vida al villano de Batman, es uno de los aspectos que genera curiosidad entre los seguidores.

Ambas estrellas de Hollywood comenzaron sus carreras en la industria del cine a inicio de siglo, forjando entre ellos una íntima amistad, que terminó intempestivamente en 2008, tras la muerte del intérprete australiano por una sobredosis.

Pese a que tenían una diferencia de cinco años, siendo Joaquin el mayor, coincidieron en las fechas en que sus actuaciones llamaron la atención de los críticos. En 1999 Ledger estrenaba ’10 razones para odiarte’ y en el 2000 Phoenix conseguía el reconocimiento público como antagonista en la película ‘Gladiator’.

Si bien ambos actores nunca llegaron a trabajar en una producción juntos, coincidieron en galas y premios, formándose entre ellos una amistad que prefirió estar alejada del show mediático, pero de la que aún queda registros fotográficos que registran el cariño que se tenían.

Amistad entre Joaquin Phoenix y Heath Ledger

Es por ello que la muerte del Ledger por sobredosis, afectó a Joaquin Phoenix, quien había sufrido la pérdida de su hermano de la misma manera en 1993, cuando este recién tenía 23 años y una prometedora carrera en la actuación por delante.

Esta relación de amistad volvió a entrelazarse cuando se supo que Phoenix interpretaría al Joker, uno de los últimos papeles a los que su amigo dio vida en el cine, y que lo llevó a la posteridad por su magnífica personificación.

Sin embargo, el actor estadounidense ha sido enfático en afirmar que su caracterización no ha sido influenciada por otro personaje. “La atracción de hacer esta película y este personaje era que íbamos a hacerla a nuestra manera, así que yo no me inspiré en ninguna interpretación del personaje. Simplemente, era como una creación nuestra, en cierto modo. Era algo muy importante para mí y clave para hacerlo”, sostuvo en una entrevista.

Lo que sí no hay duda es que Joaquin Phoenix y Heath Leadger han dejado impregnado su nombre en la industria del cine y en el imaginario colectivo de los seguidores de los cómics, cada uno a su estilo, con sus versiones del Joker.