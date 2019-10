¿Selena Gomez lanza indirecta a Justin Bieber en su nueva canción?

La cantante Selena Gomez viene promocionando el lanzamiento de su canción “Lose you to love me” con distintas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

A través de sus Instagram Stories, la estrella de 27 años viene compartiendo parte de la letra de su nuevo tema, el cual verá la luz este 23 de octubre.

“Made her more of a woman (La hizo más mujer)”, escribió Selena Gomez como descripción de una de sus fotografías promocionales de “Lose you to love me”.

“I needed to lose you to love me. 10.23. Link in bio. (Necesitaba perderte para que me amaras)”, se pudo leer en otro avance de la esperada canción.

Selena Gomez

Tras las distintas publicaciones de la artista, algunos cibernautas han señalado que la nueva canción de Selena Gomez resulta ser una indirecta para su ex Justin Bieber.

“La canción de Justin”, “Parece ser una indirecta para tu ex”, “Ya déjalo en paz y escribe otras cosas”, “¿Qué dirá Hailey Baldwin al respecto?" y “Creo que beberías pasar la página y dejar volar a Justin Bieber”, se pudo leer entre los comentarios de la red social.

Así suena “Lose you to love me”, lo nuevo de Selena Gomez

Selena Gomez y su pasado con Justin Bieber

Selena Gomez y Justin Bieber iniciaron su relación amorosa a temprana edad, cuando ambos eran adolescentes y gozando de sus primeros éxitos musicales. El romance duró muchos años, teniendo sus idas y vueltas hasta su inesperado final tras una serie de escándalos que se caracterizaron por constantes rupturas, excesos, traiciones y lágrimas en programas de televisión.

Actualmente, Justin Bieber se casó con la modelo Hailey Baldwin y tienen planeado agrandar la familia.