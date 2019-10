¿Hailey Baldwin en la dulce espera? Justin Bieber habla sobre su deseo de ser padre

Hace un par de semanas, Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron siendo una de las bodas que más sorprendió al mundo del espectáculo. No habían dado fecha exacta de su matrimonio hasta que el 30 de septiembre decidieron hacerlo oficial.

Para hacer mejor su celebración, el intérprete de ‘Never Say Never’ lanzó una canción especial para ese día y la tituló ‘10 000 hours’ ya que son exactamente las horas que pasó con su novia hasta el día de su boda.

Ni bien subió el videoclip a Youtube se volvió tendencia, esto se debió a que tiene como protagonista principal a su esposa y muchos destacaron la bonita pareja que hacen.

Por otro lado, el cantante ha confesado algo super tierno para todas sus fans: está ansioso por convertirse en padre. Con esto ha aumentado los rumores del posible embarazo de Hailey Baldwin, pero hasta el momento no hay nada dicho.

En su cuenta oficial de Instagram subió un vídeo donde se ve fotos de niños con una descripción que gritaba a los cuatro vientos su deseo por tener un hijo. En una de ellas escribió: “Esto es lo que espero con ansias”.

En otra publicación puso algo refiriéndose a sus futuros hijos: “Hailey, con tu actitud y mi comportamiento salvaje, estamos en un mundo de problemas jaja”.

¿Hailey Baldwin está embarazada?

Como se dijo en un momento, ella todavía no está esperando un hijo aunque no descarta que quiera ser madre. No obstante, esas publicaciones no son las primeras que hace Justin Bieber para decirle a su esposa que quiere ser padre.

Justin Bieber y Hailey Baldwin

Anteriormente ya le había insinuado. En junio de este año escribió algo mientras estaban de paseo por Disneyland: “Me encantan las citas con mi esposa, algún día tendré citas con la hija de papá… sin insinuar nada pronto. No tengo prisa. ¡Solo quiero disfrutarlo un rato! #Disneyworld”.

Baldwin lo tomó con bastante gracias y le respondió que sí se divertirán juntos sin ignorar la referencia del bebé.