¿Selena Gomez recae en la depresión? Cantante alarma a fans con foto

Selena Gomez alarmó a sus fans en Instagram con una intrigante foto desde la comodidad de una cama. La imagen ha causado una serie de especulaciones, pues se difunde a unos días de que Justin Bieber y Hailey Baldwin lucieran casados por la iglesia.

“Yo, todo el rato”, fue el mensaje de Selena Gomez en la mencionada red social. Allí se observa a la famosa cantante sin maquillaje, despeinada y envuelta en mantas. Una foto que fue comparada a la de una persona enferma.

Pese a que ella no ha dado mayor explicación, todo indicaría que su estado de ánimo no es el mejor. Y como en similares publicaciones, los usuarios no tardaron en señalar a Justin Bieber y su boda con Hailey Baldwin como el motivo.

Sin embargo, hubo quienes aseguraron que se trataría del cansancio que sufre como síntoma del la enfermedad lupus.

En el extremo opuesto, Justin y Hailey compartían con el mundo las imágenes del que había sido el día más feliz de sus vidas y los likes se multiplicaban por cientos de miles.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se casaron

Aunque la pareja ya se había casado por la vía civil hace un año, en Nueva York, decidieron realizar una ceremonia nupcial católica en el complejo hotelero y residencial Montage Palmetto Bluff. Justin Bieber y Hailey Baldwin compartieron imágenes de su boda en Instagram.

Exmejor amiga de Selena Gomez desmiente rivalidad

Francia aclaró el rumor que indicaba que ella culpaba a Selena Gomez por las complicaciones que había experimentado tras la cirugía y que la familia de la cantante le había respondido de mala manera luego de donar su riñón.

“Se trató de una decisión que tomé basándome en mi fe... y nosotras ya habíamos hablado de esa posibilidad antes. Al final acabó sucediendo por casualidad, pero al mismo tiempo yo no creo en las casualidades: creo que en realidad es la manera en que Dios trata de mantener el anonimato”, aseguró Francia al portal Entertainment Tonight.