Magaly Medina a Yahaira Plasencia: “Tú no eres patrona ni de tu chacra”

Las declaraciones de Yahaira Plasencia a un medio de comunicación internacional ha provocado una serie de reacciones entre los miembros de la farándula.

Una de ellas fue la periodista Magaly Medina, quien no dudó en criticar lo que dijo Yahaira Plasencia frente a la televisión. Algo que causó la incomodidad de la conductora fue la historia que la salsera contó sobre su apodo ‘la patrona’.

La amiga de Jefferson Farfán contó que a ella la llaman ‘la patrona’ porque así le decían en Perú. Añadió que su productor, Sergio George, fue el responsable de “bautizarla” de esa forma.

Fue la misma cantante de salsa Yahaira Plasencia quien contó que su productor escuchó que a ella le decían ‘la patrona del mal’, por lo que decidió darle ese título para lanzar su carrera internacional.

Luego de escuchar esas declaraciones, la periodista Magaly Medina manifestó que nadie la llama de esa forma, sosteniendo que eso solo es un deseo de Sergio George para que la reconozcan de esa forma.

“El creativo de ‘la patrona’ fue el marketero de Sergio George, su productor musical. Él escuchó que alguna vez la llamaron la patrona. Que a tu productor musical le gustaría que todo el mundo te llame ‘la patrona’, perfecto, pero no digas que acá en Perú te llamamos ‘la patrona’, porque tú no eres la patrona ni de tu chacra, ya te he dicho”.

Recordemos que a inicios del año, con el regreso de Magaly Medina a la televisión, ella invitó a la cantante Yahaira Plasencia a su programa, con quien se animó a bailar “mueve el totó”.

En la misma entrevista que criticó la periodista, la salsera autodenominada ‘la patrona’ expresó que se encuentra soltera, acabando con el rumor de que se habría reconciliado con su expareja, el futbolista peruano Jefferson Farfán.