Stephanie Cayo se luce en premiere de la película “Joker” [VIDEO]

Stephanie Cayo deslumbró en su paso por la premiere de “Joker”, película protagonizada por el actor de Hollywood, Joaquin Phoenix. La actriz peruana asistió al evento -realizado el 28 de setiembre en el Chinese Theatre en Los Ángeles, California- acompañada por su esposo, Chad Campbell; y su hermano Macs Cayo.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y modelo peruana compartió con sus 1.3 millones de seguidores los preparativos para asistir al evento, donde llegó luciendo un top nude con un pantalón de cuero sobre unos altos stilettos negros.

Stephanie Cayo sigue trabajando en su proyección internacional, tras su participación en la serie de Netflix, “Club de cuervos”, del 2015.

En junio del presente año, Stephanie Cayo inició las grabaciones de la cinta de acción “Force of Nature”, donde compartirá roles junto al controvertido actor y director Mel Gibson, además de la actriz Kate Bosworth, conocida por interpretar a Lois Lane en película “Superman Returns” del 2006.

Stephanie Cayo eliminada de reality

A inicios de setiembre, se descubrió que la actriz peruana participó en el popular programa de TV “¿Quién Es La Máscara?” de Televisa, caracterizada como “Pez”.

“¿Quieres cantar disfrazada de pez con una cabeza de PEZ que pesa más que tú y que no sepan quién eres?”, narró Stephanie Cayo en un post de Instagram (publicado el 11 de setiembre), junto a un video de su performance en el escenario.

“Yo sabía que serían como tres o cuatro programas, me hubiera gustado cantar muchas más canciones, yo me sentía, así como en karaoke, feliz, nadie sabía quién era, no había tantos juicios, para mí fue un juego”, declaró la actriz luego de ser descubierta por Adrián Uribe y Carlos Rivera, jurados del reality show.