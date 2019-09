Ricardo Morán enfurece con imitador de Maluma y lanza duras palabras

Ricardo Morán enfureció con el imitador del reggaetonero Maluma, Jerson Campos, tras su presentación en “Yo Soy”. El integrante del jurado lanzó una dura crítica que dejó al participante sin palabras para poder responder.

Pese a que reconoció el talento de ‘Maluma’, le recordó que no es suficiente para ser el ganador del reality de imitación.

“Tú, maldita sea, eres una persona con talento, que podría estar en el personaje toda la canción y no sólo por partes, sino se acostara a las cuatro de la mañana y no faltara tres horas el día anterior a su ensayo. Maldita sea, no desperdicies esto”, expresó Ricardo Morán haciendo notar su molestia.

Pero no todo acabó ahí. El productor de televisión minimizó la puesta en escena del Jerson Campos, al punto de compararlo con la mitad de lo que representa el cantante colombiano.

“Te falta mucho peso escénico, pareces el hermanito menor de Maluma. Si él tuviera un ‘Minimí’ que pesara la mitad y que tuviera la mitad de actitud, la mitad de carácter y la mitad de carisma, serías tú. Podrías tenerlo todo, cumple con la disciplina del personaje”, arremetió Ricardo Morán.