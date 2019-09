Sheyla Rojas responde a quienes la tildan de “interesada”: “Sé lo que valgo”

Sheyla Rojas confirmó este viernes que la relación que tuvo con el libanés Fidelio Cavalli llegó a su fin, además contó que por ahora se encuentra disfrutando de su soltería.

En la conferencia de prensa que ofreció para promocionar la nueva edición de la Teletón, la conductora de “Estás en todas” no quiso aclarar si se encuentra saliendo con otro hombre millonario. “No tengo porqué dar explicaciones a nadie, es mi vida personal”, expresó.

En otro momento de la entrevista, Sheyla Rojas no se inmutó cuando le preguntaron quienes piensan que ella es una “mujer interesada”. “Yo sé lo que soy, sé la mujer que soy, sé las cosas que he conseguido a base de mi esfuerza, nunca he necesitado de nadie. Soy una mujer que trabaja, una mujer que aspira a mucho más, no me conformo”, respondió la exprometida de Pedro Moral.

La ex chica reality quiere disfrutar su su soltería, pero no descartó que vuelva a querer enamorarse, pero tiene que ser de “ una persona que admire”, tal y como debería pasar con “cualquier mujer que sabe lo que se merece y sabe lo que quiere en la vida”.

La figura de televisión aseguró que ella es consciente que está expuesta las críticas, pero pidió “tener un poco de cuidado” con lo que dicen de ella. “Tienen que medirse un poco, porque tildar y poner calificativos afecta. Gracias a Dios tenga una personalidad bien marcada, sé lo que valgo, sé lo que soy y mi familia está conmigo siempre, es mi soporte”, agregó.

Sheyla Rojas recalcó que la prensa debe de tener más cuidado porque si ella no fuera una persona fuerte, seguro estaría tirada en su cama o en una clínica postrada por todas las cosas que se dicen de ella. “No es fácil escuchar tantas mentiras que se dicen”.

Cuando le consultaron si ella está con un narcotraficante, la compañera de ‘Choca’ Mandros no quiso decir más. Lo mismo pasó cuando le preguntaron por Antonio Pavón, quien criticó su rol de madre.