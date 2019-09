Génesis Tapia pondrá en evidencia supuesto beso con Yordy Reyna en “El Valor de la Verdad”

Génesis Tapia será la nueva invitada de “El Valor de la Verdad” este sábado 14 de setiembre a partir de las 10 de la noche vía Latina. La polémica exchica reality contará diversos pasajes de su abrupta vida a Beto Ortiz, pero también revelará aquella ocasión cuando tuvo un encuentro con el futbolista Yordy Reyna y del beso que ambos se dieron.

En el video promocional de “El Valor de la Verdad” se ve a Beto Ortiz preguntando por pasajes picantes que protagonizó Génesis Tapia con Michelle Soifer, Rosángela Espinoza, como su pelea con Melissa Paredes.

Génesis Tapia se presenta este sábado en "El Valor de la Verdad"

También se lanzó la pregunta “¿te afanaba Yordy Reyna?”, futbolista que juega en los Vancouver Whitecaps de la MLS y que ocasionalmente es convocado a la Selección Peruana en la era de Ricardo Gareca.

Las imágenes no muestran el contexto ni la época en la que se dio esto, pero Génesis Tapia comenta: “... él no se me despegó en toda la noche. Estuvo intenso... nos vamos a despedir y él voltea la cara y se da el beso que también le correspondí”.

Génesis Tapia y los mensajes de Yordy Reyna

Sin embargo, y a pesar que no se habla del periodo en que se dio esto, quizás podría tratarse del año 2016 cuando Génesis Tapia aseguró que Yordy Reyna le enviaba diversos mensajes.

En ese entonces, Génesis Tapia se sentó en “Espectáculos”, programa de Latina que conducían Karen Schwarz y Jazmín Pinedo. En dicho año, la exchica reality se encontraba alejada de la televisión desde hacía unos buenos meses:

“Hace menos de un año o un poco más, recibía mensajes de él por Facebook. Entonces yo, en verdad no me llama mucho la atención el tema de los futbolistas, les mentiría si yo sé su vida de pareja. No lo sé porque nunca le conteste, pero sí me escribía. En verdad, nunca le contesté. Creo que mi esposo borró los comentarios, no sé. Pero él sí me ha escrito, pero no he tenido mayor referencia de él”, afirmó Génesis Tapia.

En ese entonces, Yordy Reyna acaba de terminar su relación con Valeria Roggero, quien luego sería vista con el también futbolista Anderson Santamaría.