Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán son captados caminando juntos en Cuba.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán volvieron a ser captados por las cámaras de “Magaly tv, la firme” cuando caminaban juntos por las calles de Cuba.

El programa de Magaly Medina lanzó un adelanto en el que se aprecia a la popular ‘Reina del totó’, el futbolista y otros amigos paseando en un centro comercial cerca a las playas de Varadero.

PUEDES VER: Yahaira y su reacción cuando le preguntan por audio donde se burlaría de Farfán

Esta sería la primera vez que la salsera y la ‘Foquita’ Farfán habrían sido captados juntos tras los rumores sobre una posible reconciliación.

En las imágenes difundidas por “Magaly tv, la firme”, también se puede observar que estuvieron presentes Silvana Plasencia, hermana de la cantante, junto a su enamorado, y Joge Plasencia, el otro hermano de la artista.

Yahaira Plasencia

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían optado por pasar unos días en Cuba para no llamar la atención de las cámaras de los programas de espectáculos.

Es necesario precisar que, hasta el momento, ninguna de las personas que estuvo en el viaje publicó imágenes de su estadía en Cuba.

Recordemos que hace poco, Yahaira Plasencia confirmó que retomó su amistad con Jefferson Farfán. Sin embargo, no admitió estar en una relación sentimental con el futbolista.

Yahaira Plasencia confirma reconciliación con Jefferson Farfán

La salsera Yahaira Plasencia se presentó en “Mujeres al mando” para promocionar su tema “Y le dije no”. En dicho programa, la ‘Reina del totó’ reveló que se amistó con el futbolista Jefferson Farfán.

“Entre Jefferson y yo, ahorita, no hay absolutamente nada. Hemos retomado una amistad, lo estoy diciendo aquí públicamente. Hemos retomado una linda amistad”, confesó.

Zorro Zupe advierte sobre audio de Yahaira Plasencia hablando de Jefferson Farfán

El Zorro Zupe sorprendió al asegurar que sabe sobre la existencia de audios donde Yahaira Plasencia aparecería hablando despectivamente de Jefferson Farfán. “Solo te digo que todo llega y cuando menos crees, estás otra vez donde no te debieron sacar. La verdad, no me sorprendería si hay fotos o audios. No (ha escuchado el audio), pero una persona que trabaja conmigo sí. La verdad, prefiero no opinar hasta que salga y se sepa de quién se trata”, expresó en declaraciones al diario Trome.