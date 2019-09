Yahaira Plasencia es criticada por detalle notado en una fotografía con diminuto vestido

Yahaira Plasencia sigue cosechando éxitos por su último tema “Y le dije no”, pues su videoclip ya cuenta con más de 5 millones de vistas en Youtube y la canción ya se encuentra disponible en Spotify.

Y aunque ya sume más seguidores en sus redes sociales, también se ha ganado detractores, quienes no dejan de criticarla por cada acto o forma de vestir.

La salsera utilizó su cuenta de Instagram para compartir unas fotografías donde se lleva puesto un diminuto y brillante vestido plateado.

Foto: Instagram de Yahaira Plasencia

El traje de Yahaira Plasencia, que no deja nada a la imaginación, deja ver ciertos detalles que no han pasado desapercibidos por los sus seguidores.

Los comentarios de los cibernautas estuvieron enfocadas en una parte de su cuerpo que se notan decaídos.

Muchos mensajes, muy subidos de tonos y vulgares en todo sentido, llenaron los comentarios en la fotografía de la salsera.

"Siento que en esas prendas se ve mal, pero le encanta mostrar", "Tus senos tienen una caída rara [..] Un levante (de senos) no caería mal", fueron algunos de los fuertes comentarios.

Captura de Instagram

Sin embargo, la intérprete de “Y le dije no” hace caso omiso a todo lo que critican en sus fotografía, pues son cosas que debe afrontar todo artista en su camino al estrellato.

Yahaira Plasencia y Sergio George. Foto: Instagram.

¿Yahaira Plasencia estará en Miss Perú?

Jessica Newton, directora de Miss Perú, contó en el programa de Carlos Galdós que le gustaría que Yahaira Plasencia esté en el certamen de belleza.

“A mí me gusta, siempre he dicho que me gusta Yahaira (Plasencia). De alguna manera, ojalá la tenga en el concurso”, confesó.

Foto: Instagram