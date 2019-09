La india asegura que no quiso ofender a Yahaira Plasencia al llamarla ‘vedette’

La india regresó al Perú y volvió a hablar sobre el polémico comentario a Yahaira Plasencia, donde la llamó vedette y no cantante de salsa.

Según la cantante puertorriqueña, desconocía que 'vedette’ en Perú era una palabra ofensiva.

“Yo vengo de un país diferente, que quizás estas palabras en Puerto Rico no son ofensivas, decir vedette es decir una bailarina no es ofensivo. Pero parece ser que el mundo se ofendió con algo que no es feo porque es decir talentosa”, expresó lamentada.

Como se recuerda, Yahaira Plasencia respondió a La India tras las fuertes críticas que recibió por sus sensuales bailes en el escenario.

"Sus opiniones las respeto, pero de vedette no se le puede catalogar a cualquiera así, o sea es alguien que canta, baila y actúa y para eso me estoy preparando", dijo la salsera en ese entonces.

Sin embargo, meses después, La india aclararía que desconocía que ben Perú la palabra 'vedette' es ofensiva. "Me dijo Andrés, mi esposo, que acá esa palabra es mala y yo no sabía nada", agregó a "En boca de todos"

Luego la conductora Tula Rodríguez intervino para afirmar que no es una ofensa. “Ser vedette es ser la reina en el escenario, si alguien se ofende lamentamos mucho pero ser vedette es ser una artista completa”, expresó en el programa.

Pero cuando mencionaron a Daniela Darcourt, La india cambió de semblante y se refirió a ella con cariño. “La amo y creo en ella, a Daniela la adoro le mando saludos a su familia y que siempre la voy a apoyar”, dijo emotiva.

“Yo no apoyo a nadie que no tenga talento, por eso estoy en el Perú porque aquí sobre talento”, agregó la interprete de ‘Mi mayor venganza’