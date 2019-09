Justin Bieber reflexiona sobre sus errores con el abuso de drogas y la depresión

El cantante canadiense Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un largo mensaje donde reflexiona sobre sus excesos y errores del pasado.

El artista inició su discurso explicando lo difícil que le costaba "levantarse cada mañana con una gran actitud" cuando se sentía "abrumado" por su vida privada, el trabajo y sus relaciones amorosas.

“Cuando sientes como hay un problema y luego otro y luego otro. Un ciclo de decepción, tras decepción. A veces incluso puedes llegar al punto en el que ya ni siquiera deseas vivir. Sientes que nada va a cambiar”, escribió en su mensaje.

Así también, Bieber señaló que, a pesar de gozar de mucho dinero y comodidades, se sentía vacío. Las personas que lo rodean cercanamente lo ayudaron a no decaer.

“No pude cambiar mi mentalidad. Tengo la suerte de tener personas en mi vida que continúan animándome a seguir adelante. Verán, tengo mucho dinero, ropa, autos, elogios, logros, premios y aún no estaba satisfecho”, agregó.

El cantante finalizó su extenso mensaje agradeciendo a las personas que le dieron el apoyo brindado. También agregó lo importante que ha sido su vida en el matrimonio. Lo llamó "una increíble y loca nueva responsabilidad" en la que uno debe tener "paciencia", "confiar", "ser humilde" y buena persona.

Justin Bieber revela que pasa por una crisis

Justin Bieber causó sorpresa al presentarse en una iglesia. El cantante interpretó de manera conmovedora "Never Would Have Made it”, de Marvin Sapp.

A través de Instagram la expareja de Selena Gómez compartió el video del show junto a un extenso mensaje donde reveló que viene luchando contra la depresión.