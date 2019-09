Kevin Federline acusa al padre de Britney Spears de abuso infantil

Jamie Spears, padre de Britney Spears, está siendo investigado por tras la denuncia de la expareja de su hija, Kevin Federline, quien lo acusa de abuso infantil contra su hijo de 13 años.

Según el portal The Blast, Kevin Earl Federline, también conocido como K-Fed, presentó el domingo 25 agosto una denuncia contra su exsuegro, por agredir físicamente a su hijo, Sean Federline, de 13 años de edad.

En el parte policial, se detalla que Jamie Spears (quien es tutor legal de los bienes de Britney Spears) agredió a su nieto el sábado 24 de agosto, cuando estos realizaron una visita a su madre, recordando que Kevin Federline posee la custodia de los dos menores desde 2007, cuando la ex “Princesa del Pop” fue detenida por chocar su vehículo mientras manejaba sin licencia.

No obstante, las fuentes citadas por The Blast no especifican en que consistió el abuso que Jamie Spears habría cometido contra su nieto, indicando solamente que la cantante retiro rápidamente a sus hijos del hogar paterno y se los llevo a su casa hasta que Kevin Federline los recogió entrada la noche.

El acuerdo que mantienen Britney Spears con su exesposo, reglamentado por un juzgado indica que la visita de los niños a su madre debe realizarse en presencia de una tercera persona, siendo en este caso el padre de la cantante, quien es su monitor designado por un tribunal.

Aun así, el portal The Blast asegura que la acusación contra Jamie Spears es por “infligir dolor físico injustificable a un niño”, y el caso está siendo investigado por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura, en el estado de California.