Erika Buenfil revela detalles de su romance Luis Miguel

La actriz Erika Buenfil confesó que ella también mantuvo un romance con el cantante Luis Miguel durante su juventud.

Algo ruborizada pero sonriente, la protagonista de la telenovela “Marisol” confesó que Luis Miguel siempre la trato muy bien, pero, aun así, ella tenía claro que no era nada serio y solo se divertían.

“Es un tipazo. Es el Sol […] Ahí ‘tonteamos’, pero no, yo creo que él es un rey en todo el sentido de la palabra, es un gran cantante, es un gran hombre, un caballero y ya, pero hasta ahí”, declaró la actriz de 55 años.

No obstante, la actriz confesó que mientras estuvo con Luis Miguel nunca pensó en formar una familia con él.

“No, ya sabíamos que o sea con él, yo desde el principio dije: ‘no, pues esto es para salir un rato y ya’, no, sí vaya yo nunca pensé que vaya a casarme, hijitos y yo siempre he sido muy ubicada”, explicó.

El romance que alude la actriz se habría producido entre los años 2002 y 2003. Cuando ella rondaba los 40 años y protagonizaba la telenovela “Así son ellas”

“Es una experiencia muy bonita, fue hace muchos años, en el 2002 - 2003, por esas fechas. Es un hombre fascinante, es muy guapo, estaba en su mejor momento”, había declarado Erika Buenfil en 2018 en una entrevista al programa Hoy.

¿Cómo es una cita con Luis Miguel?

En la experiencia de la actriz de “Amores verdaderos”, el “Sol de México” cuida de todos los detalles para que la experiencia resulte inolvidable para su pareja.

“Cuando te invita a pasar un día con él o con amigos, es como una película porque todo es perfecto, desde la música, el lugar, lo que comes, la gente que lo rodea, él mismo. Es un videoclip, nos daba la madrugada bien padre y sigues platicando y vas de lugar en lugar, entonces si fueron momentos muy bonitos”, relató.

Luis Miguel y Erika Buenfil mantuvieron un romance en el 2003. [FOTO: Instagram]

Luis Miguel: La serie

En 2018, cuando se lanzaron las primeras promociones para la bioserie sobre Luis Miguel, producida por Netflix, Erika Buenfil dejo entrever una pequeña esperanza de que su historia de amor con el cantante se incluya dentro de la trama.

“Yo creo que yo no soy una historia importante y si he de salir, he de salir en el final de la segunda temporada”, dijo negando sentir miedo por ser expuesta. “Al contrario, me gustaría ver lo que él vio (de su relación)”.