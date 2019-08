Melissa Klug asegura que hubo amor entre Yahaira Plasencia y Coto Hernández

Melissa Klug sorprendió con sus recientes declaraciones sobre el video íntimo de Yahaira Plasencia y Coto Hernández, que viene circulando las redes sociales.

Aunque la salsera negó haber mantenido algo más que una amistad con el modelo, las imágenes que se filtraron muestran otra cosa.

Ante esto, Melissa Klug dejó a un lado las críticas que suele lanzar a Yahaira Plasencia y reveló que le agradó el contenido del clip, calificándolo de “tierno”. Además, la empresaria está convencida que la cantante sí tuvo un romance con Coto Hernández.

¿Coto Hernández y Yahaira Plasencia fueron pareja?

"Se ve que ha habido amor, se ven bien tiernos ( en el video)".

Asimismo, la 'chalaca' señaló que existen más videos. "Ya lo había visto, y hay otros todavía, ufff, allá los tontos que se lo creen (que no existe amor)", mencionó Melissa Klug, quien es amiga del costarricense.

Video de Yahaira Plasencia con Coto Hernández no es de contenido sexual

Luego que se especulara que el clip de Yahaira Plasencia y Coto Hernández contenían imágenes de alto calibre, Magaly Medina salió a aclarar la situación.

"No hay absolutamente ninguna imagen sexual, más bien es una toma tierna, yo lo veo y digo hay complicidad y cariño", señaló la conductora de Magaly TV, la firme.





El video se difunde, luego que Yahaira confirmara que retomó amistad con Jefferson Farfán.

Melissa Klug se pronuncia sobre la amistad entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Tras los fuertes rumores de una supuesta reconciliación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, la salsera aseguró que, por el momento, solo son amigos.

“Entre Jefferson y yo no hay absolutamente nada. Hemos retomado una amistad”, dijo la cantante en el programa ‘Mujeres al mando’.

Melissa Klug cree que sí hubo algo que una amistad entre Yahaira y Coto Hernández

El acercamiento no es del agrado de Melissa Klug, quien no tuvo buenos comentarios para la intérprete de “Y le dije no”.

“Lo que haga el papá de mis hijos no me interesa. Y lo que haga esa muchachita menos. A ella no la pasó ni con plátano. Te digo con toda sinceridad que a estas alturas, nada me sorprende en mi vida", señaló.