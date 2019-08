Aldo Miyashiro debutará en el canto

Tras terminar la exitosa temporada de la novela ‘Señores papis’, Aldo Miyashiro habló de sus nuevos proyectos cinematográficos, una película dirigida por él y otra que marcará su debut en el cine musical con ‘Locos de amor 3′.

“Empecé a rodar ‘Locos de amor 3’, que se estrena el 14 de febrero, bajo la dirección de Frank Pérez-Garland y la producción de Tondero... La otra es una película mía, súper chiquita y muy personal, y la empiezo a grabar en noviembre o diciembre. Mi filme habla sobre todos los problemas que tenemos en el país: racismo, discriminación, el poco respeto por la vida que tenemos”, explicó.

Acerca de su participación en ‘Locos de amor 3’, Aldo Miyashiro contó que le causó un poco de temor la propuesta ya que tiene que cantar dentro de la historia. “Me asusté horrible, yo le dije a Frank (el director), yo no canto. Y me dijeron no te preocupes te vamos a dar clases de canto. Tengo un director musical que e un capazo y que además para mí es una alegría, porque es Manolo Barrios, líder de Mar de copas, uno de los grupos que más me gustan en la vida. Y sí, creo que estoy mejorando un poquito, y tengo que cantar en una película en la que hay mucha gente que canta muy bien. Pero soy terco y estoy seguro que la gente va a ver un resultado decoroso con mucho feeling cuando cante”, dijo entre risas.

Asimismo, el director contó que ya grabó la serie de ‘Once Machos’, pero esperan que América TV le de luz verde. “Está en post producción, seguro se presentará en la pre-venta”, dijo.

Por otro lado, Miyashiro vuelve a la dirección teatral con la obra, solo para adultos, ‘Voley’ en la cual participan Andrés Salas, Sebastián Monteghirfo, Vania Accinelli, Fiorella Luna, Valkiria Aragón y Gretta Lisboa. ‘Voley’ se estrena mañana en el teatro Julieta de Miraflores.