Melissa Klug aparece como conductora en “Válgame Dios” y baila al ritmo de “Mueve el totó”

Melissa Klug, expareja de Jefferson Farfán, sorprendió al aparecer como una de las conductoras de “Válgame Dios” en la edición de este martes.

La empresaria llegó hasta las instalaciones de Latina para acompañar a Karla Tarazona, el Zorro Zupe, y Alexandra Méndez en la presentación del programa.

Karla Tarazona se mostró muy emocionada al presentar a Melissa Klug como una de las conductoras para la última edición de “Válgame Dios”. “Esta es una mujer empresaria, trabajadora, el terror de la Yahaira”, mencionó

La ‘Blanca de Chucuito’ ingresó al set del programa con un vestido color verde oscuro y modelo frente a todos los presentes, luciendo su trabajada figura.

Luego de verla modelar, los demás conductores resaltaron la anatomía de Melissa Klug."Estás más regia que nunca", le dijo el ‘Zorro Zupe’; “Melissa si que tiene el verdadero ‘totó’”, comentó Alexandra Méndez.

Al oír el comentario de ‘La Chama’, la expareja de Jefferson Farfán precisó “el mío es natural”, como enviándole una indirecta a Yahaira Plasencia, quien es popularmente conocida como la ‘Reina del totó’.

Melissa Klug estuvo tan entusiasmada con ser una de las presentadoras de “Válgame Dios” que hasta se animó a bailar al ritmo de “Mueve el totó”, canción que la salsera ha bailado en innumerables oportunidades.

Melissa Klug opina sobre reconciliación de Yahaira y Jefferson Farfán

La empresaria Melissa Klug se animó a pronunciarse luego de que la salsera Yahaira Plasencia confirmara que había retomado una relación de amistad con Jefferson Farfán.

“Lo que haga el papá de mis hijos no me interesa. Y lo que haga esa muchachita menos. A ella no la pasó ni con plátano. Te digo con toda sinceridad que a estas alturas, nada me sorprende en mi vida", aseveró la ‘Blanca de Chucuito’ en una entrevista que ofreció para el diario El Popular.