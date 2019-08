Película peruana ‘Los Campeones’ se graba en Nueva York

El director y compositor peruano Alex Hidalgo (Sueños de Gloria y El Gran Criollo) vuelve a incluir a la música peruana como estrella en su nueva comedia romántica titulada Los Campeones, la misma que se estrenará en diciembre en Estados Unidos y nuestro país.

La historia, dirigida a la familia también pretende rendir homenaje a la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. El filme se viene rondando en ciudades como New York, New Jersey (EE.UU) y Quebec (Canadá). Este musical juvenil contará la vida de una grupo de jóvenes nacidos fuera del Perú pero enamorados de su cultura, que no dudan en reunirse para alcanzar juntos el sueño de bailar en el Gran Chimú.

Un elenco que fusiona la experiencia y talento está integrado por Damian Ode, Miguel Arce, Fiorella Rodriguez, El Toyo, y un grupo de jóvenes artistas. “Los Campeones es el primer film musical en español, grabado en los EE.UU. para el público latino, con un equipo en su mayoría peruano, y un elenco conformado por jóvenes talentos quienes han ganado múltiples premios en concursos de marinera, tanto en Trujillo como en Nueva York, Nueva Jersey, Montreal, entre otros.”, refiere el director. el director.





Damian y El Toyo





Fiorella y Arce





Los Campeones se estrenará en diciembre en Estados Unidos con lo que dará inicio a una gira por las principales ciudades de ese país y luego en el Perú.