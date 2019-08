Premio a la Excelencia para Eva Ayllón

“Estoy muy emocionada por recibir esta inesperada noticia, un reconocimiento tan importante a puertas de cumplir los 50 años de carrera artística y ser considerada una de las voces más respetadas de la tradición afroperuana”.

Así, a través de su cuenta oficial de Facebook, la reconocida cantante peruana Eva Ayllón reaccionaba luego de que la Academia Latina de la Grabación anunciara que junto con Joan Baez, José Cid, Lupita D’Alessio, Hugo Fattoruso, Pimpinela, Omara Portuondo y José Luis Rodríguez ‘El Puma’ recibirá el Premio a la Excelencia Musical del 2019. Con ellos, Mario Kaminsky obtendrá el Premio del Consejo Directivo.

La noticia, como era de esperarse, fue celebrada por sus miles de seguidores y, claro, la comunidad artística.

El homenaje a los galardonados se realizará durante una ceremonia y almuerzo privado en el Waldorf Astoria Las Vegas el 13 de noviembre de 2019, como parte de la memorable semana del 20 aniversario del Latin Grammy, cuya fecha central será al día siguiente.

La gala será conducida por el cantante y compositor ganador del Latin Grammy Johnny Ventura y la periodista mexicana Paola Rojas.

Tras el anuncio, Gabriel Abaroa Jr., presidente/CEO de La Academia Latina de la Grabación, señaló que “Es un placer reconocer a este notable y polifacético grupo de personalidades con el Premio a la Excelencia Musical y el Premio del Consejo Directivo de este año. Cada una de estas leyendas sigue dejando huella en el mundo de la música latina con su talento, carisma y pasión por crear sonidos que impactaron y siguen impactando a nuestra comunidad iberoamericana y, a la vez, han contribuido al desarrollo de nuestra música durante muchas décadas. Estamos deseosos de destacar sus logros durante una seguramente memorable semana del 20 aniversario del Latin Grammy”.

Hay que mencionar que el Premio a la Excelencia Musical se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones de sobresaliente valor artístico a la música latina.

Conciertos en Cuba

La noticia la recibió Eva en Cuba, donde cumple una serie de presentaciones. El importante diario Granma informó que ella encabeza la cartelera internacional de la segunda edición del Festival Varadero Josone: rumba, jazz y son, 2019, que se inauguró ayer y culminará este domingo en el parque Josone, en Varadero.

Además de Ayllón estarán Weedie Braimah and The Hands of Time (Ghana), embajadores del jazz, los ritmos africanos, el funk, la llamada world music y el hip-hop, y Quintero’s Latin Jazz Project, reconocida alineación venezolana.

A ellos se suman los cubanos Issac Delgado y su Orquesta, Formell y Los Van Van, Adalberto Álvarez y su Son, Francisco (Pancho) Céspedes, Pupy y los que Son Son, Manolito Simonet y su Trabuco, Alexander Abreu y Havana D’ Primera, Eme Alfonso, Paulo FG y su Élite, entre otras figuras.

El festival, cuyo presidente honorífico es el cantante cubano Issac Delgado (creador del evento), es organizado por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) y por el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Instituto Cubano de la Música y la Empresa Extrahotelera Palmares, entre otras instituciones.

Precisamente, el medio prensa-latina.cu reveló que Eva Ayllón participará en un disco junto con la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, y otros músicos invitados como Issac Delgado, Alexander Abreu y la legendaria agrupación rumbera Muñequitos de Matanzas.

Claves

- Instagram. “¡Orgulloso de ti madre querida! Por tu honestidad en la música, por tu maravillosa carrera... ¡¡Ahí estaremos aplaudiéndote!!”, escribió Gian Marco Zignago en redes.