Mónica Cabrejos deja alarmante mensaje a Angie Arizaga tras agresión verbal de Nicola

La presentadora Mónica Cabrejos habló sobre las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, las cuales fueron protagonizadas por Nicola Porcella y Angie Arizaga, donde el modelo lanza improperios de todo calibre a su ex en plena vía pública.

La periodista lamentó la reacción pasiva de Angie Arizaga luego que revisara el video difundido en la emisión de ATV, y aseguró que la modelo no se ha dado cuenta que vive en un círculo violento.

“Estamos normalizando la violencia hace mucho tiempo. Hombres y mujeres hemos normalizado la violencia y eso lo vemos día a día. Este caso en particular en que Angie Arizaga defiende a Nicola Porcella”, manifestó Mónica Cabrejos.

La conductora de Radio Capital aseguró que en algunos casos, este tipo de acciones pueden terminar en violencia física, haciendo alusión al comportamiento de los participantes de “Esto es Guerra”.

“(Nicola y Angie) siempre se han tratado así. Para una relación de pareja, que mantiene un vínculo tóxico, para ti ya es normal. Más bien ella siente que no la han agredido. Hemos normalizado la violencia hace rato, a mí particularmente cuando escucho esa manera de dirigirse, incluso entre amigos, a mí me incomoda, ella ni se inmuta”, indicó.

Además, Mónica Cabrejos manifestó que los chicos reality han caído en un círculo vicioso que no es sano.

“Ambos están en una relación tóxica que lamentablemente no han podido sanar, en reiteradas ocasiones se han separado (...) Se decía en los pasillos de América que Nicola había sido violento con Angie Arizaga. Nunca se supo hasta que ahora sale un video donde no se puede defender lo indefendible, claramente hay una agresión verbal y lo más preocupante es la reacción de Angie que no ha caído en cuenta que está en un círculo de violencia”, agregó.

Finalmente, la periodista aconsejó a la popular ‘Negrita’ de que no permita que alguien le hable así, porque ver con naturalidad este caso es probable que el siguiente paso sea, lamentablemente, la violencia física.

Examigo de Angie Arizaga habla de polémico video de la modelo con Nicola Porcella

En cuanto el juicio en su contra por difundir audios de su examiga Angie Arizaga, Angelo Lazo reveló que el dinero pudo más. “Aquí compraron el silencio de Angie y premiaron al señor (Nicola Porcella), dejaron el pésimo ejemplo, ella debió denunciar; sin embargo, el poder del dinero compró su dignidad, su conciencia”, argumentó.